बेबिका ध्रुव ने Manisha Rani के एजुकेशनल बैकग्राउंड का उड़ाया मजाक, बहन सारिका ने दिया मुंह तोड़ जवाब

बिग बॉस ओटीटी 2 में मनीषा रानी जलवा काट रही हैं। वह अपने बात करने के अंदाज से सभी लोगों का दिल जीत रही हैं। मनीषा रानी की हाजिरजवाबी के लिए उतनी तारीफ की जाती है। वह पहले से ही सोशल मीडिया पर बतौर इन्फ्लुएंसर फेमस रही हैं। अब बिग बॉस में भी अपने टैलेंट का जलवा दिखा रही हैं।

File Photo of Manisha Rani and Bebika Dhruve

HighLights मनीषा रानी 'बिग बॉस ओटीटी 2' से जीत रहीं सभी का दिल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं मनीषा रानी मनीषा की बहन ने सारिका की लगाई क्लास

नई दिल्ली, जेएनएन। बिग बॉस ओटीटी 2 इन दिनों कंटेस्टेंट्स के लड़ाई-झगड़े और कुछ बेहूदा हरकतों को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में बिग बॉस के घर में मनीषा रानी (Manisha Rani) और बेबिका ध्रुव (Bebika Dhruve) के बीच छोटी सी नोंकझोंक होती देखी गई। बेबाक बेबिका ने मनीषा के एजुशेनल बैकग्राउंड पर कमेंट किया, जिसके बाद मनीषा ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। हालांकि, यह कोल्ड वॉर यहीं खत्म नहीं हुआ। मनीषा की बहन सारिका ने भी बेबिका की अपने जवाब से बोलती बंद की है। एजुकेशनल बैकग्राउंड पर किया था कमेंट बता दें कि 'बिग बॉस' के हालिया एपिसोड में देखा गया कि बेबिका ने मनीषा के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने का मजाक बनाया। हालांकि, हाजिरजवाबी में माहिर मनीषा भी चुप नहीं बैठीं। उन्होंने भी बेबिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मनीषा ने कहा कि उन्हें अपनी एजुकेशन, और अल्मा मैटर द्वारा सिखाए गए डिसिप्लिन पर नाज है। इतना ही नहीं, बल्कि मनीषा रानी ने यह भी कहा कि प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन महंगी होती है। सारिका ने दिया मुंह तोड़ जवाब एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सारिका ने बेबिका के बोलने के तरीके और मनीषा के एजुकेशनल बैकग्राउंड का मजाक उड़ाने को लेकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, ''मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को क्वॉलिटी एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमें सरकाी स्कूल में पढ़ने पर नाज है, क्योंकि यहीं से ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं। बेबिका इसकी गिनती भी नहीं कर सकतीं कि सरकारी स्कूल से कितने बच्चे पढ़ कर निकले, जो आज सफल भी हैं।'' कौन हैं मनीषा रानी? मनीषा रानी, बिहार के मुंगेर से हैं। वह मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। मनीषा को शुरू से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा है। उन्होंने 'डांस इंडिया डांस' के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि, यहां उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। इसके बाद मनीषा ने टिक टॉक और फिर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। मनीषा अधिकतर अपनी लिखी लाइन्स के वीडियो बनाती हैं। उनकी एक-एक रील काफी वायरल होती है। इंस्टाग्राम पर रील बनाते-बनाते ही मनीषा ने मुंगेर से बिग बॉस ओटीटी 2 तक का सफर तय किया है।

