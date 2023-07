Bigg Boss OTT 2: मनीषा रानी की एक गलती पड़ी भारी, घरवालों ने उठाई उंगली, क्या छिन जाएगी कैप्टेंसी?

Bigg Boss OTT 2 सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आए दिन हंगामा देखने को मिलता है। अब एक बार फिर बिग बॉस के घर में बवाल हो गया है। इश बार निशाने पर मनीषा रानी हैं। शो के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि घरवाले मनीषा पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उनकी कैप्टेंसी पर सवाल उठा रहे हैं।

Bigg Boss OTT 2 Falaq Naaz says Manisha Rani is not capable for being captain. Photo-Instagram

HighLights मनीषा रानी पर फूटा घरवालों का गुस्सा फलज नाज ने कहा- मनीषा कैप्टन बनने के लायक नहीं बिग बॉस ओटीटी 2 में मनीषा रानी पर हुआ बवाल

Edited By: Rinki Tiwari