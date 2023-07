Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर को मिलेगी इतनी ज्यादा प्राइज मनी? सुनकर लग जाएगा 440 वोल्ट का झटका

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Winner Prize Money: बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 से दर्शकों को इंगेज रखने का मेकर्स कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सलमान खान के विवादित शो में भरपूर ड्रामे के साथ ट्विस्ट और कई वाद-विवाद देखने को मिल रहे हैं। ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चार हफ्ते पूरे कर चुका है और धीरे-धीरे शो अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है।

दो हफ्ते बाद यानी कि अगस्त के मिड में रियलिटी शो का फिनाले होने वाला है। हालांकि, अब भी शो में 10 कंटेस्टेंट बाकी हैं, जिसमें से छह इस हफ्ते नॉमिनेशन में हैं। घर में मौजूद हर सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट अपने फैंस को इम्प्रेस करने और इस शो में इस सीजन की ट्रॉफी जीतने पर फोकस कर रहे हैं।

ये शो कौन जीतेगा, इसकी घोषणा तो दो हफ्ते बाद होगी, लेकिन उसकी प्राइज मनी क्या होगी इसकी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं।

बिग बॉस के हर सीजन की प्राइज मनी को जानने के लिए ऑडियंस में हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती है और हाल ही में विनिंग अमाउंट के बारे में खुद घर के दो सदस्यों ने ही खुलासा किया। बिग बॉस ओटीटी 2 की लाइव फीड में मनीषा रानी अपने दोस्त अभिषेक मल्हान से विनिंग अमाउंट के बारे में डिस्कस करती हुई नजर आईं।

उन्होंने अभिषेक से कहा, "मैं अगर शो जीती, तो मैं तुझे 25 में से 5 लाख दूंगी, वैसे भी तुझे पैसों की क्या जरूरत है। अगर तू जीत गया तो तू मुझे 25 लाख में से 12 लाख दे देना, मेरा मुंबई में फिर खुद का प्रॉपर्टी हो जाएगा"। मनीषा रानी की इस बात का जवाब देते हुए अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान ने कहा "हम्म्म्म, ठीक है"।

