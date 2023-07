Bigg Boss OTT 2 Elimination: सलमान खान के शो से कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, जैद हदीद संग नजदीकियां पड़ी भारी

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Elimination: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लगातार चर्चा में बना हुआ है। टीवी से भी ज्यादा ओटीटी सुर्खियां बटोर रहा है। बीते हफ्ते तो शो में कई चौंका देने वाले कारनामे देखने को मिले। इनमें सबसे ज्यादा हाइलाइट जैद हदीद और आकांक्षा पुरी के ऑन कैमरा लिपलॉक को मिली।

हालांकि, आकांक्षा पुरी और जैद हदीद को उनकी ये हरकत भारी पड़ गई, जिसका खामियाजा उन्हें एलिमिनेशन के तौर पर भुगतना पड़ा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के होस्ट सलमान खान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जैद को सीधा नॉमिनेट कर दिया। अब उन्हें आने वाले हफ्ते में एलिमिनेशन से होकर गुजरना पड़ेगा।

बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में बीते हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जिया शंकर, आकांक्षा पुरी और अभिषेक मल्हान नॉमिनेटेड थे। तीनो को बीबीवर्स में ले जाया गया और एक टास्क करने के लिए दिया गया। उनसे कहा गया कि वे तय करें कि उनमें से किसे बाहर जाना चाहिए। साथ ही ये भी शर्त रखी गई कि तीनों जितना ज्यादा समय लेंगे बाकी घरवालों के हाथ से बाजी उतनी ही निकलती चली जाएगी।

अभिषेक और आकांक्षा ने जिया का नाम लिया। वहीं, जिया ने आकांक्षा को चुना। तीनों काफी देर तक बहस करते रहें, इस बीच सलमान खान ने आकांक्षा पुरी के बाहर जाने की घोषणा कर दी।

आकांक्षा पुरी के बाद अब जैड हदीद शो से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि सलमान खान ने खुद उन्हें नॉमिनेट कर दिया है। होस्ट इस बात से बेहद खफा थे कि पहले तो उन्होंने शो में लिपलॉक किया। इसके बाद बेबिका धुर्वे संग बहसबाजी के बीच उन्होंने अपनी पैंट उतार दी और उनके साथ बदतमीजी की। बिग बॉस ओटीटी और टीवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी कंटेस्टेंट ने इस तरह की हरकत की हो।

Watch ABDU AND SALMAN in BB OTT 2 2O23 NOW. SK LOVES ABDU SO MUCH from BIGG BOSS season 16 ( 2022 ) . AND NOW ABDU MEETS SALMAN AGAIN in BB OTT 2 ( 2023 ) #SalmanKhan𓃵 #AbduInBBOTT2 #AbduRozik #AbduInBBOTT2 #BiggBossOtt2 pic.twitter.com/BPspjEpYZg— SALMAN KHAN ❤ (@andi_atie) July 2, 2023