Bigg Boss OTT 2 Day 4 highlights: टीवी की यह पॉपुलर बहू बनी पहली कैप्टन, बेबिका-फुकरा इंसान के बीच हुई धमासान

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Day 4 highlights: सलमान खान के वेब शो में 4 दिनों में ही काफी कुछ हो चुका है। शुरुआत के लिए, घर में न होने के बावजूद भी सुपरस्टार पुनीत के बारे में घरवाले चर्चा करते रहे। अविनाश सचदेव ने सही कहा कि पुनीत ने एक ही दिन में अपनी छाप छोड़ी। इसके अलावा, पहली बार कप्तानी का टास्क हुआ और एक जबरदस्त लड़ाई भी हुई। तो आइए नजर डालते हैं कि बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 में चौथे दिन घर में क्या-क्या हुआ...

बेबिका धुर्वे से बातचीत के दौरान पूजा भट्ट ने बताना शुरू किया कि उन्होंने शराब कैसे छोड़ी। पूजा याद करती है कि वह हर समय शराब पीती थी और वह और उसके पिता महेश भट्ट उन्हें समझाते थे। पूजा ने बताया कि वह अपने पिता के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकतीं। पूजा भट्ट को याद है कि एक दिन उनके पिता ने उन्हें मैसेज करके लव यू बेबी कहा था और पूजा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि वह भी उनसे प्यार करती हैं।

महेश भट्ट ने उन्हें मैसेज करके कहा था कि अगर वह उनसे प्यार करती हैं तो उन्हें खुद से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें भी हैं। इस मैसेज का पूजा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उस दिन के बाद उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। उन्होंने याद किया कि कैसे लोग कहते थे कि महेश भट्ट कभी भी शराब नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने पिछले 30 सालों में खुद को रोक कर रखा है। पूछा ने कहा कि उन्होंने भी पिछले साढ़े छह साल से शराब को हाथ नहीं लगाया है।

