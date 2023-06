कौन है पुनीत सुपरस्टार जिसने किया घरवालों की नाक में दम, BB OTT 2 में घुसते ही दिखा दिया गया बाहर का रास्ता!

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Contestant Puneet Superstar: ओटीटी पर बिग बॉस के दूसरे सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार शो में आलिया सिद्दीकी, पूजा भट्ट समेत कई ऐसे कंटेस्टेंट्स की एंट्री देखने को मिली, जिनके आने की दूर-दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। वहीं, इसी शो में पुनीत सुपरस्टार (प्रकाश कुमार) के नाम से फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी शिरकत की, जिनके अब एलिमिनेट होने की खबर सामने आई है।

'बिग बॉस ओटीटी 2' के पहले एपिसोड में कंटेस्टेंट्स की एंट्री और जजेस द्वारा पूछे गए सवाल को दिखाया गया। इसके बाद ही सभी एंट्री घर के अंदर हो सकी। शुरुआती समय में तो सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से मिले, और कुछ पुराने दोस्तों ने एक दूसरे का हालचाल लिया। वहीं, लाइव फीड शुरू होते ही बिग बॉस का पारा चढ़ गया, और उन्होंने सभी की मौजूदगी में पुनीत को फटकार लगा दी। वहीं, पुनीत ने भी धमकी दे डाली कि अगर उन्हें शो से निकाल भी दिया जाता है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

बिग बॉस का गुस्सा पुनीत सुपरस्टार की बाथरूम वाली हरकत पर फूटा। ग्रैंड प्रीमियर के एपिसोड के आखिर में देखा कि पुनीत बाथरूम में जाकर दो टूथपेस्ट की ट्यूब अपने चेहरे पर लगाते हैं। हैंडवॉश की बोतल अपने सिर पर खाली कर दी। इसके बाद कहते हैं कि उन्हें पेस्ट मुंह पर लगाने की आदत है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सुबह बाकी घर वाले किस चीज से दांत साफ करेंगे। जब वहां अविनाश सचदेव और मनीषा रानी पहुंची तो पुनीत पलट गए। उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें चैलेंज दिया गया था कि टूथपेस्‍ट को मुंह पर लगाना है, जो कि झूठ था।

इस वाक्ये के बाद लाइव फीड में बिग बॉस ने सभी घरवालों को लिविंग रूम में बुलाकर कहा, ''मैंने सोचा था शो की शुरुआत एक अच्‍छे और खुशनुमा मिजाज से करूंगा। लेकिन घर में कुछ ऐसा हुआ कि वह ऐसा नहीं पाएंगे।' उन्होंने कहा कि घर के कुछ नियम हैं, जिनकी अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Most of the housemates voted that they can't adjust or live with Lord Puneet Superstar in Bigg Boss OTT House. And Bigg Boss evicted Puneet Superstar on name of HMs.

New channel (JioCinema) but same old tricks followingpic.twitter.com/uWkF8YogF5— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) June 18, 2023