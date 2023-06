BB OTT 2 के मंच पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने की धांसू एंट्री, मिस्ट्री मैन को लेकर किया ये खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' का आगाज हो चुका है। शनिवार को जियो सिनेमा पर सलमान खान के शो का धमाकेदार ग्रैंड प्रीमियर हुआ। इस दौरान कई ऐसे चेहरे देखने को मिले, जिनके आने न तो कोई गूंज थी, न ही कोई उम्मीद। ग्रैंड प्रीमियर में कई सारे कंटेस्टेंट्स के बीच एक नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी का भी है, जिन्होंने सलमान के शो में धांसू एंट्री ली।

आलिया सिद्दीकी ने बिग बॉस ओटीटी 2 की आठवीं कंटेस्टेंट के तौर पर शो में एंट्री की। उनके आने के बाद पेनलिस्ट ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए, जिसके जवाब के बाद उन्हें घर के अंदर जाने दिया गया। इस दौरान आलिया ने नवाजु्द्दीन से अपनी एक्वेशन और रिलेशन पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने अपने मिस्ट्री मैन पर भी बात की।

बिग बॉस ओटीटी 2 के मंच पर आलिया ने बताया कि वह नवाजुद्दीन थे, जिन्होंने उन्हें शो में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नवाजुद्दीन बच्चों को डेढ़ महीने के लिए पेरिस लेकर गए हैं। वह खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने बिग बॉस ओटीटी 2 में आने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के मंच से अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं लगा, जिसके कारण वह अपने करियर को रीशेप कर पातीं।

जब पेनलिस्ट से उनसे सवाल किया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने नवाजुद्दीन के खिला काफी कुछ कहा था। इस पर आलिया ने कहा, ''हम 19 साल तक साथ रहे, और इतने वर्षों तक मैंने अपने मन में अपने विचारों को दबा कर रखा। अब जब मैंने अपने मन की दबी बातों को कह दिया है, तो मुझे नवाजुद्दीन से वह इज्जत मिल रही है, जो मुझे पहले नहीं मिली थी।''

