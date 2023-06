Bigg Boss OTT 2 Grand Premiere: सलमान ने दमदार परफॉर्मेंस के साथ मंच पर मारी एंट्री, फलक बनीं पहली कंटेस्टेंट

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Grand Premiere: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिग बॉस ओटीटी 2 ' (Bigg Boss OTT 2) की शुरुआत हो गई है। शो में कुल 13 कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले है। इस बार इस शो को सुपरस्टार सलमान खान करने वाले हैं। ऐसे में शो को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता दोगुनी हो गई है।

इस शो में कुछ चीजें ऐसी होंगी, जो पहले आपने नहीं देखा है। इस बार दर्शकों के पास भी खास पावर्स होंगे और उनके पास कंटेस्टेंट्स के घर का राशन तक कंट्रोल करने का पावर होगा। बता दें कि 'बिग बॉस ओटीटी 2' का लुत्फ आप आज रात 9 बजे से जीयो सिनेमा में मुफ्त में उठा सकते हैं।

इस सीजन में कई नाम-गिरामी चेहरे नजर आने वाला है। इस बार शो में जिया शंकर, फलक नाज, अविनाश सचदेव, पुनीत सुपरस्टार, साइरस ब्रोचा, अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), जद हदीद, बेबिका धुर्वे, मनीषा रानी, ​​ पलक पुरसवानी, आलिया सिद्दीकी नजर आने वाले है।

