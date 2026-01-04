Bigg Boss 19 जीतने के बाद भी Gaurav Khanna को नहीं मिली कार, एक्टर ने बताई सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने हाल ही में अपने नए लॉन्च हुए यूट्यूब चैनल पर फैंस के साथ एक मजेदार और हंसी-मजाक वाला पल शेयर किया। उन्होंने अपने करीबी दोस्त और साथी कंटेस्टेंट प्रणित मोरे के साथ रियलिटी शो में जीती हुई कार के बारे में मजाक किया। अपने लेटेस्ट व्लॉग में, टीवी एक्टर ने अंबानी परिवार के लिए एक बड़े इवेंट को होस्ट करने के बारे में भी बात की और इस अनुभव को अपनी जिंदगी की एक बड़ी उपलब्धि बताया।

अब तक नहीं मिली जीती हुई कार गौरव ने बताया कि यह मजाकिया बातचीत तब हुई जब वह प्रणित से डिनर के लिए एक होटल में मिले। मिठाईयों का एक डिब्बा देने के बाद, गौरव ने मजाक में प्रणित से कहा कि वह बिग बॉस हाउस में जीती हुई कार उन्हें गिफ्ट कर दें। हंसते हुए गौरव ने कहा, 'वह मुझे अभी तक नहीं मिली है'। इस पल ने दिखाया कि शो खत्म होने के बाद भी उनके बीच कितना मजबूत रिश्ता है।

उसी व्लॉग में गौरव ने हाई-प्रोफाइल रिलायंस फैमिली शो को होस्ट करने के बारे में बात की, जो इवेंट होस्ट के तौर पर उनका पहला अनुभव था। उन्होंने कहा, 'मैं पहली बार कोई इवेंट होस्ट कर रहा हूं। यह बहुत अलग है, स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मैं घोड़े पर बैठकर स्टेज पर एंट्री करूंगा। दो शो होने वाले हैं और हर शो में 40,000 लोगों की भीड़ होगी। वहां एक अलग ही एनर्जी होगी। मैं रिलायंस फैमिली शो होस्ट कर रहा हूं, जो हर साल श्री धीरूभाई अंबानी की जयंती पर होता है। मुझे यह मौका पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे पहले भी इसके लिए पूछा गया था। बदकिस्मती से, तब बात नहीं बनी। किस्मत से, इस साल यह हो गया। यह कोई टीवी पर आने वाला इवेंट नहीं है, लेकिन पर्सनली, यह मेरे लिए एक अचीवमेंट है'।

गौरव ने किया यूट्यूब चैनल लॉन्च गौरव ने बिग बॉस 19 जीतने के तुरंत बाद दिसंबर में अपना YouTube चैनल लॉन्च किया, ताकि फैंस को टेलीविजन से परे उनकी जिंदगी की करीब से झलक मिल सके। अपने पहले वीडियो में, एक्टर ने इंडस्ट्री में अपनी जर्नी और रियलिटी शो के अंदर बिताए गए मुश्किल महीनों के बारे में बात की। उन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में भी बात की, जिसमें अनुपमा और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में उनके काम के बारे में भी बताया।