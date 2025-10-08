Bigg Boss 19 Voting: 6 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से इसे बाहर निकालेंगे दर्शक, इस हफ्ते मिले सबसे कम वोट्स
बिग बॉस 19 में 7वें वीक में नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आए जिसमें एक टीम के 6 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए। इनमें से वोटिंग लिस्ट में फिलहाल कौन सा कंटेस्टेंट सबसे पीछे हैं और जो कम वोट्स के साथ इस वीकेंड के वार घर जा सकता है चलिए बताते हैं
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 को टीवी पर ऑनएयर होते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी कुछ कंटेस्टेंट के चेहरों से मुखौटे उतरना बाकी है। एक तरफ जहां कुछ कंटेस्टेंट्स ने घर में जोश से एंट्री ली, लेकिन अब वह फुसकी बम बन गए हैं, तो वहीं फरहाना भट्ट से लेकर नेहल चुडास्मा और मालती चाहर मिलकर सभी की बैंड बजा रहे हैं।
बीते दिन घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया, जहां डायन फरहाना और मालती ने मिलकर जीशान कादरी, अशनूर कौर, बसीर अली, प्रणित मोरे, नीलम गिरी और मृदुल की टीम को खाकर नॉमिनेट कर दिया। अब इन 6 खतरे में आए कंटेस्टेंट में से किसके इस हफ्ते के घर जाने के सबसे ज्यादा चांस हैं, इसका पता भी वोटिंग के आधार पर लग गया है।
बिग बॉस 19 के 7वें हफ्ते में घर जाएगा ये कंटेस्टेंट?
हर हफ्ते जब भी कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं, तो जियो हॉटस्टार स्टार पर वोटिंग पोल खोल दिया जाता है। इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से जिसके गेम को अभी भी ऑडियंस सबसे ज्यादा देखना चाहती है, वह बसीर अली हैं, क्योंकि उन्हें इस हफ्ते खतरे से बचाने के लिए 31.3% वोट्स मिले हैं।
उनके अलावा धीरे-धीरे ही सही स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे भी घर में खुलने लगे हैं और अपना गेम दिखा रहे हैं, जो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। इस हफ्ते बसीर के बाद उन्हें ही सबसे ज्यादा 24% वोट्स मिले हैं। इन दोनों के अलावा मृदुल को 14.63% और अश्नूर को 13.23% वोट्स मिले हैं, जिससे उनके बचने के चांस भी काफी ज्यादा हैं।
नीलम और जीशान में से कौन होगा इस हफ्ते बेघर?
इस हफ्ते घर से एलिमिनेट होने के लिए वोटिंग के आधार पर जो कंटेस्टेंट्स बॉटम 2 में हैं, उसमें पहला नाम नीलम गिरी और दूसरा नाम जीशान कादरी का है। नीलम गिरी को जहां 10.52% वोट्स मिले हैं, तो वहीं जीशान कादरी को सिर्फ 5.68% वोट्स मिले हैं, जिसकी वजह से इस हफ्ते वह घर से बेघर हो सकते हैं।
जीशान कादरी जब बिग बॉस सीजन 19 में आए थे, तो उनका गेम काफी मजबूत था। हालांकि, अब अमाल मलिक से लेकर बसीर अली और शहबाज बदिशा, तान्या मित्तल ही उनके खिलाफ हो चुके हैं। अब वह ज्यादा शो में कुछ कंट्रीब्यूट करते भी नहीं दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीलम का गेम नॉमिनेशन के बाद मजबूत हुआ और वह पहली बार खुद के लिए स्टैंड लेती दिखीं।
