Bigg Boss 19 Eviction: शॉकिंग! बीच शो में घर से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, मिड वीक में क्यों हुआ एविक्शन?
Bigg Boss 19 Eviction: बिग बॉस 19 के पिछले वीकेंड का वार में नीमल गिरी और अभिषेक बजाज एलिमिनेटे हुए। आम तौर पर एविक्शन वीकेंड का वार में ही होते हैं लेकिन खबर आ रही है कि मिड वीक में एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर होना पड़ा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में कई बार शॉकिंग एविक्शन हुए हैं जिनमें जीशान कादरी, बसीर अली और अभिषेक बजाज के एलिमिनेशन शामिल हैं। पिछले वीकेंड का वार में डबल एलिमिनेशन हुआ जिसमें नीलम गिरी के साथ अभिषेक बजाज भी एविक्ट हो गए। दरअसल प्रणित मोरे के घर में आने के बाद उन्हें यह पावर मिली कि अशनूर, अभिषेक और नीमल में से किसी एक को सेव करेंगे। तो उन्होंने अशनूर को बचाया और बाकी दो घर से बाहर हो गए।
वहीं अब खबर आ रही हैं कि बिग बॉस 19 (Bigg Boss Elimination) में मिड वीक शॉकिंग एविक्शन हुआ है। जो कंटेस्टेंट घर से बाहर हुआ है उसकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी लेकिन मिड वीक में लाइव वोटिंग में उन्हें कम वोट मिले वो घर से एविक्ट हो गए।
ये कंटेस्टेंट हुआ घर से बाहर!
जो कंटेस्टेंट मिड वीक में घर से बाहर हुआ है वह है मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari Eviction)। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइव ऑडियंस के कम वोटों की वजह से बीच शो से मृदुल तिवारी का एविक्शन हुआ है। कथित तौर पर, मृदुल तिवारी बिग बॉस 19 से बेघर होने वाले अगले घरवाले होंगे। लाइव ऑडियंस वोट के अनुसार उनका नाम मिड-वीक एविक्शन के दौरान घोषित किया गया था।
🚨 Mridul Tiwari is EVICTED from the #BiggBoss19 house in mid-week eviction twist through Live Audiences (Via Filmwindow)— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 10, 2025
मिड वीक क्यों हुआ एलिमिनेशन?
बिग बॉस 19 में एक खास लाइव वोटिंग सेगमेंट देखने को मिलेगा जिसमें दर्शक कैप्टेंसी कंटेंडर चुनने के लिए घर में प्रवेश करेंगे। घरवालों को कथित तौर पर टीम गौरव, टीम कुनिका और टीम शहबाज में विभाजित किया गया था। टीम शहबाज को लाइव दर्शकों से सबसे कम वोट मिले, जिससे शहबाज, अशनूर और मालती खतरे में आ गए। रिपोर्ट के अनुसार, बिग बॉस ने खेल बदल दिया और घर में आंतरिक वोटिंग आयोजित करके तय किया कि घर में कौन जाएगा। घर से बेघर होने के लिए आंतरिक वोटिंग में मृदुल तिवारी का नाम सामने आया।
पिछले वीक में गौरव, फरहाना, अशनूर, अभिषेक और नीलम नॉमनेट हुए थे। जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाकर गौरव और फरहाना सेफ हो गए थे। वहीं प्रणित मोर की घर वापसी के बाद उन्हें पावर मिली थी कि वे बाकी बचे तीन कंटेस्टेंट अशनूर, अभिषेक और नीलम में से किसी एक को सेव कर सकते हैं। इस पर प्रणित मोरे ने अशनूर को सेव किया और डबल एविक्शन में अभिषेक और नीलम बाहर हो गए।
ये कंटेस्टेंट हैं टॉप 9 में
बिग बॉस 19 को के फिनाले में अब 4 हफ्तों का वक्त बचा है और इस वीकेंड का वार के बाद बिग बॉस के घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, शहबाज बदेशा और मालती चहर बचे हुए हैं।
