Bigg Boss 19 से बाहर आते ही Ashnoor Kaur ने शो पर कसा तंज? आधी रात को बयां किया दिल का दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है यानि एक हफ्ते बाद शो को विनर मिल जाएगा। तो ये वीकेंड का वार आखिरी वीकेंड का वार है जिसमें सबसे पहले अशनूर को घर से बाहर किया गया है। उसका कारण एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल को फिजिकली हर्ट करना था। अब शो से बाहर आने के बाद अशनूर कौर ने तंज कसते हुए पंजाबी कुछ लाइनें शेयर की हैं जिनसे साफ पता चलता है कि उन्हें लगता है कि शो में उनके साथ गलत हुआ है।

तान्या को किया था फिजिकली हर्ट शो के पहले फाइनलिस्ट चुनने के टास्क में अशनूर, गौरव, प्रणित और फरहाना दावेदार थे, बाकी लोगों को उन्हें टास्क के दौरान हराने की कोशिश करनी थी। यानि लकड़ी के दोनों तरफ लगे हुए कटोरों में भरे रेड और ग्रीन पानी को गिराना था। जैसे ही तान्या ने अशनूर के कटोरों को गिराया, अशनूर ने गुस्से में लकड़ी को घुमाया जिससे तान्या को चोट लग गई। हालांकि तान्या ने इस बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाया लेकिन वीकेंड का वार में सलमान खान ने वीकेंड का वार में अशनूर की क्लास लगाई और बिग बॉस हाउस का जरुरी रूल तोड़ने के लिए उन्हें घर से बाहर कर दिया।

अशनूर ने किया क्रिप्टीक पोस्ट अशनूर कौर ने ट्वीटर पर लिखा, ' दिग वी पाई तान की होया, मंजिल तान रुकदी नहीं… लोग की कहिंदे, ओह मेरी कहानी नहीं'। जिसका मतलब है कि-क्या हुआ अगर मैंने ठोकर खाई, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी रुकता नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं वो मेरी कहानी नहीं'। उनके इस क्रिप्टीक पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे अपने साथ हुए इस एविक्शन को सही नहीं मानती हैं।

oh meri kahaani nahi || — Ashnoor Kaur (@ashnoorkaur03) November 29, 2025 फैंस ने दिखाया सपोर्ट अशनूर की इस पोस्ट पर उनके फैंस उन्हें फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं। एक ने लिखा, " हमको आप पर गर्व है, आपने बहुत अच्छे से गेम खेला है, हम सब आपसे प्यार करते हैं'। एक ने लिखा, 'नूरी, हमें तुम पर गर्व है, मुझे आशा है कि ये तुम्हें पता होगा'। एक ने कमेंट किया, 'अशनूर एविक्शन से तु्म्हारा वर्थ पता नहीं चलता। हमें तुम पर गर्व है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो'। हालांकि कुछ लोगों ने अशनूर को उनकी गलती ना स्वीकार करने के लिए भी ट्रोल किया।