Bigg Boss फेम Priyank Sharma के पिता का निधन, दिव्या अग्रवाल सहित सितारों ने दी श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 11 फेम प्रियांक शर्मा के पिता का 14 नवम्बर को निधन हो गया है, जिसकी जानकारी खुद अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर दी।

उन्होंने अपने पिता को खोने का दर्द बयां करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसे देखने के बाद उनके साथ स्प्लिट्सविला में कपल बन नजर आईं एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। दिव्या सहित कई और टीवी सितारों ने भी प्रियांक शर्मा के पिता को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मैं एक दिन आपको गर्व महसूस करवाऊंगा प्रियांक शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर पिता की फोटो शेयर की, जिसमें वह चेयर पर बैठे हुए हैं और पीछे वह खुद खड़े हैं। उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "आप अच्छे से सोना मेरे पापा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं आपको गर्व महसूस करवा सकूं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। (1966 to 2025)"।

नील नितिन मुकेश सहित इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि दिव्या अग्रवाल के अलावा बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश ने प्रियांक के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, "प्रियांक माय डियर... तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "तुम्हारे इस लॉस के बारे में जानकर बहुत दुख हु..भगवान से दुआ है कि वह तुम्हें इस दर्द को झेलने की हिम्मत दे। खुद को मजबूत रखना"।