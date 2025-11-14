Bigg Boss फेम Priyank Sharma के पिता का निधन, दिव्या अग्रवाल सहित सितारों ने दी श्रद्धांजलि
हिना खान के साथ बिग बॉस सीजन 11 में नजर आए एक्टर और रियलिटी शो कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा के पिता का निधन हो गया है। स्प्लिट्सविला फेम प्रियांक ने पापा की फोटो शेयर कर अपना दर्द बयां किया। दिव्या अग्रवाल सहित सभी दोस्तों ने उनकी हिम्मत बढ़ाने के साथ उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 11 फेम प्रियांक शर्मा के पिता का 14 नवम्बर को निधन हो गया है, जिसकी जानकारी खुद अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर दी।
उन्होंने अपने पिता को खोने का दर्द बयां करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसे देखने के बाद उनके साथ स्प्लिट्सविला में कपल बन नजर आईं एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। दिव्या सहित कई और टीवी सितारों ने भी प्रियांक शर्मा के पिता को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
मैं एक दिन आपको गर्व महसूस करवाऊंगा
प्रियांक शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर पिता की फोटो शेयर की, जिसमें वह चेयर पर बैठे हुए हैं और पीछे वह खुद खड़े हैं। उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "आप अच्छे से सोना मेरे पापा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं आपको गर्व महसूस करवा सकूं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। (1966 to 2025)"।
यह भी पढ़ें- कहां गायब हो गई 90s की ये एक्ट्रेस? कभी छोटे पर्दे पर करती थीं राज, आज हैं गुमनाम
पिता के जाने से टूटे प्रियांक के मैसेज को देखकर स्प्लिट्सविला में उनके साथ नजर आईं और कुछ समय तक उन्हें डेट कर चुकीं दिव्या अग्रवाल ने कमेंट कर उनकी हिम्मत बढ़ाई। दिव्या अग्रवाल ने कमेंट करते हुए लिखा, "खुद को मजबूत रखो"।
नील नितिन मुकेश सहित इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि
दिव्या अग्रवाल के अलावा बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश ने प्रियांक के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, "प्रियांक माय डियर... तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "तुम्हारे इस लॉस के बारे में जानकर बहुत दुख हु..भगवान से दुआ है कि वह तुम्हें इस दर्द को झेलने की हिम्मत दे। खुद को मजबूत रखना"।
शांतनु माहेश्वरी ने लिखा, "तुम्हारे इस पर्सनल लॉस के लिए सॉरी भाई, खुद को मजबूत रखना। ओम शांति"। सिर्फ सितारे ही नहीं, बल्कि स्प्लिट्सविला में प्रियांक शर्मा को ढेर सारा प्यार देने वाले फैंस उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि प्रियांक अपने पिता के काफी क्लोज थे। उन्होंने 5 अप्रैल को पिता के जन्मदिन पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें लिखा था, "हैप्पी बर्थडे डैड..आई लव यू द मोस्ट"।
