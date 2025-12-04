Language
    इस अफगानिस्तानी क्रिकेटर को डेट कर रही हैं Arshi Khan? दो महीने में करने जा रही हैं शादी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    बिग बॉस 11 फेम अर्शी खान कथित तौर पर अफगानिस्तानी क्रिकेटर आफताब आलम को डेट कर रही हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बना रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक ...और पढ़ें

    अफगानी क्रिकेटर से शादी करने वाली हैं अर्शी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 11 (Bigg Boss 11) फेम अर्शी खान कथित तौर पर अफगानिस्तानी क्रिकेटर आफताब आलम को डेट कर रही हैं। टेली चक्कर की एक हालिया रिपोर्ट की मानें तो कपल बहुत जल्द शादी भी करने वाला है।

    कब शादी करेंगी अर्शी खान?

    बता दें कि अर्शी खान और आलम काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। पोर्टल से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि अर्शी और आफताब लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी करके अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वे फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंध सकते हैं।"

    पहले ईशान मसीह को डेट कर रही थीं अर्शी खान?

    हालांकि ये ध्यान में देने वाली बात है कि अर्शी और आफताब की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और न ही उन्होंने इससे मना किया है। अर्शी खान अक्सर ईशान मसीह के साथ अपने वीडियो से सबका ध्यान खींचती हैं। हालांकि, 2022 में, बिग बॉस फेम ने स्पष्ट किया था कि वह मसीह के साथ रोमांस नहीं कर रही थीं। बल्कि, वह एक बिजनेसमैन को डेट कर रही थीं।

    अर्शी ने ई-टाइम्स को बताया, "वह मेरी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं। वह एक बिजनेसमैन हैं। हालांकि, मैं अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। यह मेरी निजी जिंदगी है। बिग बॉस में आने के बाद, मैंने फैसला किया कि मैं अपने रिश्ते और निजी जिंदगी को सीक्रेट रखूंगी, वरना मैं खुद को जांच के दायरे में लाऊंगी और हर चीज के लिए मुझे जज किया जाएगा।"

     
     
     
    कौन हैं अर्शी खान?

    अर्शी खान एक भारतीय मॉडल, अभिनेत्री और रियलिटी टीवी हस्ती हैं, जो रियलिटी शो बिग बॉस 11 में आने के बाद काफी पॉपुलर हुईं। अफ़गान पठान मूल के एक परिवार में जन्मी अर्शी की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हैं। हालांकि, वह कभी अफगानिस्तान में नहीं रहीं। वह भोपाल में पली-बढ़ीं और एक भारतीय नागरिक हैं।

