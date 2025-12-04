इस अफगानिस्तानी क्रिकेटर को डेट कर रही हैं Arshi Khan? दो महीने में करने जा रही हैं शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 11 (Bigg Boss 11) फेम अर्शी खान कथित तौर पर अफगानिस्तानी क्रिकेटर आफताब आलम को डेट कर रही हैं। टेली चक्कर की एक हालिया रिपोर्ट की मानें तो कपल बहुत जल्द शादी भी करने वाला है।

कब शादी करेंगी अर्शी खान? बता दें कि अर्शी खान और आलम काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। पोर्टल से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि अर्शी और आफताब लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी करके अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वे फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंध सकते हैं।"