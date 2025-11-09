TMKOC में 8 साल बाद पुराने टप्पू की होगी वापसी? 10 साल बड़ी बबिता जी संग जुड़ा था Bhavya Gandhi का नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने टीवी स्टार भव्य गांधी (Bhavya Gandhi) इन दिनों सुर्खियों में हैं। ऐसी चर्चा है कि वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में कमबैक करने जा रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने खुद अपने कमबैक पर बात की है।

भव्य गांधी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाया था। वह करीब 9 साल तक शो से जुड़े रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा था। अब एक्टर ने शो में वापसी और मुनमुन दत्ता के साथ अपनी सगाई की अफवाहों पर बात की है।

क्या पैसों के लिए भव्य गांधी ने छोड़ा था शो? एक हालिया इंटरव्यू में भव्य गांधी ने तारक मेहता शो को छोड़ने और कमबैक पर बात की है। 2017 में जब एक्टर ने शो को छोड़ा था, तब ऐसी चर्चा था कि फाइनेंशियल इश्यू की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। अब भव्य का कहना है कि उन्होंने पैसों के लिए कभी भी काम नहीं किया और ना ही पैसों के लिए शो छोड़ा। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उन्हें प्रति एपिसोड कितना मिलता था क्योंकि वह बहुत छोटे थे। उनके माता-पिता ही सारे ट्रांसेक्शंस संभालते थे।