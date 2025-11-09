TMKOC में 8 साल बाद पुराने टप्पू की होगी वापसी? 10 साल बड़ी बबिता जी संग जुड़ा था Bhavya Gandhi का नाम
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए भव्य गांधी (Bhavya Gandhi) इन दिनों शो में वापसी की अफवाहों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने मुनमुन दत्ता के साथ अपनी सगाई की अफवाहों और TMKOC में वापसी पर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने टीवी स्टार भव्य गांधी (Bhavya Gandhi) इन दिनों सुर्खियों में हैं। ऐसी चर्चा है कि वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में कमबैक करने जा रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने खुद अपने कमबैक पर बात की है।
भव्य गांधी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाया था। वह करीब 9 साल तक शो से जुड़े रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा था। अब एक्टर ने शो में वापसी और मुनमुन दत्ता के साथ अपनी सगाई की अफवाहों पर बात की है।
क्या पैसों के लिए भव्य गांधी ने छोड़ा था शो?
एक हालिया इंटरव्यू में भव्य गांधी ने तारक मेहता शो को छोड़ने और कमबैक पर बात की है। 2017 में जब एक्टर ने शो को छोड़ा था, तब ऐसी चर्चा था कि फाइनेंशियल इश्यू की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। अब भव्य का कहना है कि उन्होंने पैसों के लिए कभी भी काम नहीं किया और ना ही पैसों के लिए शो छोड़ा। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उन्हें प्रति एपिसोड कितना मिलता था क्योंकि वह बहुत छोटे थे। उनके माता-पिता ही सारे ट्रांसेक्शंस संभालते थे।
8 साल बाद तारक मेहता में लौट रहे भव्य गांधी?
भव्य गांधी ने शो में अपनी वापसी पर भी बात की है। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह शो में वापसी करना चाहेंगे। बकौल एक्टर, "हां, क्यों नहीं? मैं बिल्कुल शो में वापसी करना चाहूंगा। अगर मैं लौटता हूं तो यह मेरी जिंदगी में एक क्लोजर होगा।" उन्होंने प्रोड्यूसर की तारीफ करते हुए कहा कि वही वो शख्स थे, जिन्होंने सबसे पहले उनका टैलेंट पहचाना था। उनका असित मोदी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है।
क्या भव्य गांधी की मुनमुन दत्ता से हुई थी सगाई?
भव्य गांधी की 10 साल बड़ी मुनमुन दत्ता संग सगाई की अफवाह भी उड़ी थी। इस बारे में एक्टर ने कहा कि जिस टप्पू की लोग बात कर रहे थे, वो वह नहीं थे। जब अफवाहें उड़ीं तो उन्हें और उनकी मां को काफी कॉल आए थे जिसकी वजह से उनकी मां भड़क गई थीं। भव्य ने बताया, "एक शख्स ने मेरी मां को फोन किया और कहा कि आपके बेटे की सगाई हो गई है। यह सुनकर मेरी मां भड़क गई थीं। मां ने उन्हें कहा कि आपके पास दिमाग या नहीं। यह सिर्फ अफवाह है।"
