गुरुचरण सिंह उर्फ सोढ़ी की नई वीडियो देखकर झूम उठे फैंस, एक्टर बोले- 'बाबा जी ने मेरी...'
कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chasma) फेम गुरुचरण सिंह उर्फ सोढ़ी बिग बॉस 19 में आने वाले हैं। हालांकि ये खबर झूठी निकली। अब खुद गुरुचरण ने एक वीडियो शेयर कर फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की है।
एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गुरुचरण सिंह ने सोढ़ी का रोल निभाया है। एक्टर काफी लंबे समय से छोटे पर्दे से गायब हैं। एक्टरकोरोना के बाद से अचानक गायब हो गए थे लेकिन फिर बाद में लौट भी आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि वह फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं और उनके पास काम भी नहीं है।
कर्ज में डूबे हुए हैं गुरुचरण सिंह
कोरोना के बाद से एक्टर को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुरुचरण ने बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है और काफी ज्यादा कर्जा चुकाना है। इस वजह से उनकी लाइफटफ हो गई है। अब लंबे समय बाद उन्होंने एक एक्साइटिंगन्यूज शेयर की जिससे उनके फैंस एक्साइटेड हो गए हैं।
एक्टर ने फैंस के साथ शेयर की खुशखबरी
एक्टर ने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की। वीडियो शेयर करते हुए गुरुचरण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने कहा, 'आज मैं कई दिनों बाद आप सभी के सामने आया हूं। बाबा जी ने मेरी, मेरे परिवार की और आप सभी फैंस की अरदास सुन ली हैं। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आप सबके साथ बहुत जल्द ही शेयर करूंगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरे लिए दुआ की, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।' फैंस इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि एक्टर बहुत जल्द कमबैक करने वाले हैं।
एक्टर ने फैंस का कहा शुक्रिया
वीडियो पर उन्होंने खुद ये कैप्शन लिखा है कि गुड न्यूज बहुत जल्दी आने वाली है। आप सभी का शुक्रिया। वाहेगुरु जी, रब राखा। अब फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इससे पहले खबर थी कि गुरुचरण बिग बॉस 19 में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं निकली।
