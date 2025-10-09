गुरुचरण सिंह उर्फ सोढ़ी की नई वीडियो देखकर झूम उठे फैंस, एक्टर बोले- 'बाबा जी ने मेरी...'

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गुरुचरण सिंह ने सोढ़ी का रोल निभाया है। एक्टर काफी लंबे समय से छोटे पर्दे से गायब हैं। एक्टरकोरोना के बाद से अचानक गायब हो गए थे लेकिन फिर बाद में लौट भी आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि वह फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं और उनके पास काम भी नहीं है।

