दोबारा मां बनेंगी कॉमेडियन Bharti Singh, खूबसूरत तस्वीर के साथ अनाउंस की प्रेग्नेंसी
Bharti Singh Second Pregnancy कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने फैंस को जबरदस्त खुशखबरी दी है। दरअसल भारती दोबारा मां बनने वाली है उनका पहले से एक बेटा है। उन्होंने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए अपने फैंस को यह गुड न्यूज सुनाई। जिस पर उनको खूब बधाईयां मिल रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन भारतीय सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया जल्द ही दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं। भारती का पहले से एक बेटा है जिसके साथ वे व्लॉग शेयर और सोशल मीडिया पर कुछ पल शेयर करती रहती हैं। फैंस उनके व्लॉग काफी पसंद भी करते हैं, अब उन्होंने इस गुड न्यूज के साथ फैंस को और भी खुश कर दिया है।
खूबसूरत तस्वीर के साथ की प्रेग्नेंसी अनाउंस
इस कपल ने 2017 में शादी की थी और अप्रैल 2022 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम लक्ष्य लिम्बाचिया रखा है, जिसका निकनेम गोला है। अपने व्लॉग्स और पॉडकास्ट में भारती और हर्ष दोनों अक्सर दूसरे बच्चे की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं। भारती सिंह ने अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और लिखा, 'हम फिर से प्रेग्नेंट हैं'। उनकी इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस ने बधाई दी हैं।
6 अक्टूबर को, भारती सिंह और हर्ष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की। इस प्यारी सी पोस्ट में हर्ष अपनी पत्नी को गले लगाते हुए नजर आ रहे थे, जिन्होंने एक कैजुअल आउटफिट में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया। यह तस्वीर एक खूबसूरत बैकग्राउंड में ली गई थी, जो इस कपल की हाल ही में की गई किसी ट्रिप की लग रही थी।
लग गया बधाईयों का तांता
इस ऑफिशियल प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद कपल को फैंस, दोस्तों और सेलेब्स की तरफ से बधाई का तांता लग गया। परिणीति चोपड़ा, दिव्या अग्रवाल, नीति टेलर, पार्थ समथान, दृष्टि धामी, अदिति भाटिया, जेमी लीवर, दीपिका सिंह, शिल्पा शिरोडकर और विशाल पांडे सहित अन्य ने भारती और हर्ष को शुभकामनाएं दीं।
इस साल की शुरुआत में भारती सिंह ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की अटकलों पर विराम लगाया था। कॉमेडियन ने स्पष्ट किया था कि वह अपने बेटे गोला के लिए एक भाई-बहन पाने के लिए दूसरा बच्चा पैदा करने को तैयार हैं। एक AMA सेशन के दौरान उन्होंने बताया, 'नहीं, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूं, लेकिन मैं 2025 में ही प्लान करना चाहती हूं, क्योंकि मेरे लिए दूसरे बच्चे के लिए यही सही समय है। गोला भी अभी 3 साल का है। दुआ कीजिए कि जल्द ही हमें एक बेटा या बेटी हो'।
