दोबारा मां बनेंगी कॉमेडियन Bharti Singh, खूबसूरत तस्वीर के साथ अनाउंस की प्रेग्नेंसी

Bharti Singh Second Pregnancy कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने फैंस को जबरदस्त खुशखबरी दी है। दरअसल भारती दोबारा मां बनने वाली है उनका पहले से एक बेटा है। उन्होंने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए अपने फैंस को यह गुड न्यूज सुनाई। जिस पर उनको खूब बधाईयां मिल रही हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन भारतीय सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया जल्द ही दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं। भारती का पहले से एक बेटा है जिसके साथ वे व्लॉग शेयर और सोशल मीडिया पर कुछ पल शेयर करती रहती हैं। फैंस उनके व्लॉग काफी पसंद भी करते हैं, अब उन्होंने इस गुड न्यूज के साथ फैंस को और भी खुश कर दिया है।

खूबसूरत तस्वीर के साथ की प्रेग्नेंसी अनाउंस इस कपल ने 2017 में शादी की थी और अप्रैल 2022 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम लक्ष्य लिम्बाचिया रखा है, जिसका निकनेम गोला है। अपने व्लॉग्स और पॉडकास्ट में भारती और हर्ष दोनों अक्सर दूसरे बच्चे की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं। भारती सिंह ने अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और लिखा, 'हम फिर से प्रेग्नेंट हैं'। उनकी इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस ने बधाई दी हैं।

लग गया बधाईयों का तांता इस ऑफिशियल प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद कपल को फैंस, दोस्तों और सेलेब्स की तरफ से बधाई का तांता लग गया। परिणीति चोपड़ा, दिव्या अग्रवाल, नीति टेलर, पार्थ समथान, दृष्टि धामी, अदिति भाटिया, जेमी लीवर, दीपिका सिंह, शिल्पा शिरोडकर और विशाल पांडे सहित अन्य ने भारती और हर्ष को शुभकामनाएं दीं।