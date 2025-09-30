Language
    Balika Vadhu की 'आनंदी' बनी दुल्हनिया, लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से रचाई शादी, देखें फोटोज

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:16 PM (IST)

    Avika Gor-Milind Chandwani Marries बालिका वधु फेम अविका गौर ने आखिरकार अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली है। कपल ने पति पत्नी और पंगा के सेट पर एक दूसरे का हाथ थामा जहां से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कपल ने जून में सगाई की थी और अब वे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं।

    बालिका वधु फेम अविका गौर ने रचाई शादी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन की बालिका वधु अविका गौर और सोशल वर्कर मिलिंद चंदवानी आज, 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंध गए हैं। इस जोड़े ने कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले शो पति पत्नी और पंगा में शादी की। जिस चैनल से अविका फेमस हुई थी उसी पर उन्होंने शादी करने की घोषणा की थी।

    तस्वीरों में दिखाई दी कपल की खुशी

    हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद इस कपल ने आज अपने परिवार और शो के अन्य प्रतियोगियों की मौजूदगी में एक दूसरे का हाथ थामा। पहले उनकी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अब आखिरकार मेकर्स ने पति-पत्नी के रूप में उनकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। अपनी शादी के मौके पर अविका ने रेड कलर का खूबसूरत लहंगा पहना जिसके साथ उन्होंने ग्रीन कलर की ज्वैलरी पेयर की। वहीं मिलिंद ने बेज कलर का आउटफिट चुना। उनकी शादी की पहली तस्वीरों में यह कपल पति पत्नी और पंगा के सेट पर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    कई सेलेब्रिटी आए मेहमान बनकर

    पति पत्नी और पंगा के सेट पर आयोजित इस समारोह में शो की पूरी कास्ट और सेलिब्रिटी मेहमान शामिल हुए। इसमें होस्ट सोनाली बेंद्रे, हिना खान, रॉकी जायसवाल, गुरमीत चौधरी, देबिना बनर्जी, रुबीना दिलाइक, अभिनव शुक्ला, ममता लहरी, सुदेश लहरी, स्वरा भास्कर, फहाद अहमद, ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार शामिल हुए।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    राखी सावंत, फराह खान, कृष्णा अभिषेक और बिग बॉस 17 के समर्थ जुरेल भी मेहमान बनकर शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए अविका गोर ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, 'ऐसे दिन आते हैं जब मैं जागती हूं और खुद को याद दिलाती हूं कि यह सच है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और धन्य महसूस करती हूं कि मुझे एक ऐसा साथी मिला है जो मेरा साथ देता है, मुझे समझता है और मुझे हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है'।

    उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा अपने माता-पिता से कहती थी, 'या तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा या फिर एक ग्रैंड शादी करूंगी, जिसका जश्न पूरी दुनिया मनाएगी।' यह ऐसा है जैसे मेरा बचपन का सपना सच हो रहा है'।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    5 साल डेटिंग के बाद की शादी

    इस कपल की पहली मुलाकात 2019 में हुई थी और 2020 में दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। पांच साल साथ रहने के बाद मिलिंद ने अविका को प्रपोज किया। कपल ने 11 जून को एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सगाई की घोषणा की।

