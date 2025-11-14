Language
    दिनभर में सिर्फ इंटरनेट पर 45 मिनट बिताती हैं मोना सिंह, इंटरनेट से स्टारडम तय होने पर दिया ये बयान

    By DEEPESH PANDEYEdited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    टीवी की तो मोना सिंह जान थी हीं, लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी वह अपने अभिनय का जादू चला रही हैं। वह मिस्त्री के बाद बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आईं, जिसमें उनके किरदार के लिए एक्ट्रेस को बेहतरीन रिस्पांस मिला। अब हाल ही में उनकी अगली सीरीज 'थोड़े दूर थोड़े पास' रिलीज होने वाली है, जिसके तार इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हैं। 

    मोना सिंह ने थोड़े दूर थोड़े पास के बारे में की बात

    दीपेश पांडे, मुंबई। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बालीवुड के बाद अभिनेत्री मोना सिंह हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज थोड़ी दूर थोड़ी पास में नजर आईं। अपने शो, इंटरनेट मीडिया पर उपस्थिति व भूमिकाओं के चयन को लेकर मोना ने खास बातचीत की।

    किस विषय पर है उनका अगला शो

    शो थोड़ी दूर थोड़ी पास में इंसानी जीवन में गैजेट्स और इंटरनेट के बढ़ते दखल के विषय में बात की गई है। हालांकि, असल जीवन में इससे बचने के लिए मोना ने अपना स्क्रीन टाइम तय कर रखा है। मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान वह बताती हैं, ‘रविवार को काम ज्यादा नहीं होता है, फैमिली टाइम होता है तो यह सुनिश्चित करती हूं कि घर में कोई ज्यादा फोन का प्रयोग न करे। पहले तो मैंने स्क्रीन टाइम की सीमा भी सेट की थी। दिनभर में इंटरनेट मीडिया को करीब 45 मिनट देती हूं। हालांकि, कुछ ऐसे दिन भी होते हैं, जब इंटरनेट मीडिया पर घंटों निकल जाते हैं, फिर पछतावा होता है"।

    फॉलोअर्स को लेकर परेशान नहीं होती 

    इंटरनेट मीडिया पर फालोअर्स और लाइक्स के आधार पर स्टारडम तय किए जाने और काम मिलने के विषय पर मोना कहती हैं, ‘हर जगह संतुलन जरूरी है। मैं इंटरनेट मीडिया का दबाव नहीं लेती हूं कि मेरे कितने फालोअर्स हों या कितने लाइक्स और कमेंट्स आ गए। जब कुछ पोस्ट करने का मन करता है तो कर देती हूं। इसके अलावा कोई दबाव नहीं लेती हूं। जब कोई प्रोजेक्ट रिलीज होता है तो हमें इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा सक्रिय होना पड़ता है। काम का प्रमोशन भी तो जरूरी है।

    इस साल मोना की रिलीज हुई तीन सीरीज

    वेब सीरीज बैड्स ऑफ बालीवुड में मोना का काम काफी सराहा गया था। पिछले कुछ वर्षों में मिलने वाले ऑफर्स को लेकर वह कहती हैं, ‘मैं तो बहुत खुश हूं, यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। बतौर कलाकार मुझे जिस तरह की विविधतापूर्ण भूमिकाएं निभानी थीं, वे मौके मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। टीवी पर मैं सब कुछ कर चुकी थी। ओटीटी पर मुझे वह सब मिल रहा है, जो मैं करना चाहती हूं।

    इस साल मेरे तीन शो रिलीज हुए, सभी में अलग भूमिका है। मिस्त्री में पुलिस अधिकारी हूं, बैड्स ऑफ बालीवुड में बैकग्राउंड डांसर और मां। थोड़ी दूर थोड़ी पास में आम महिला। सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा।’

