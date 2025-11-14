दिनभर में सिर्फ इंटरनेट पर 45 मिनट बिताती हैं मोना सिंह, इंटरनेट से स्टारडम तय होने पर दिया ये बयान

दीपेश पांडे, मुंबई। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बालीवुड के बाद अभिनेत्री मोना सिंह हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज थोड़ी दूर थोड़ी पास में नजर आईं। अपने शो, इंटरनेट मीडिया पर उपस्थिति व भूमिकाओं के चयन को लेकर मोना ने खास बातचीत की।

किस विषय पर है उनका अगला शो शो थोड़ी दूर थोड़ी पास में इंसानी जीवन में गैजेट्स और इंटरनेट के बढ़ते दखल के विषय में बात की गई है। हालांकि, असल जीवन में इससे बचने के लिए मोना ने अपना स्क्रीन टाइम तय कर रखा है। मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान वह बताती हैं, ‘रविवार को काम ज्यादा नहीं होता है, फैमिली टाइम होता है तो यह सुनिश्चित करती हूं कि घर में कोई ज्यादा फोन का प्रयोग न करे। पहले तो मैंने स्क्रीन टाइम की सीमा भी सेट की थी। दिनभर में इंटरनेट मीडिया को करीब 45 मिनट देती हूं। हालांकि, कुछ ऐसे दिन भी होते हैं, जब इंटरनेट मीडिया पर घंटों निकल जाते हैं, फिर पछतावा होता है"।