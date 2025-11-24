23 साल लिव-इन, 41 की उम्र में शादी... Ashlesha Savant ने संदीप बसवाना संग वृंदावन के मंदिर में लिए सात फेरे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी के मशहूर कपल अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 23 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अब शादी रचा ली है। दोनों का इश्क 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) से शुरू हुआ था और फिर दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

23 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद कपल ने हाल ही में शादी रचाई। अश्लेषा और संदीप की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें कपल एक-दूसरे के प्यार में डूबा हुआ दिख रहा है। अश्लेषा-संदीप ने रचाई शादी अनुपमा एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 16 नवंबर 2025 को वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में शादी की। यह शादी बहुत प्राइवेट थी और सिर्फ परिवार व करीबी लोग शामिल हुए थे। कपल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं।

41 साल की अश्लेषा सावंत ने पाउडर पिंक कलर की साड़ी पहनी और मिनिमल ज्वेलरी के साथ अपना लुक पूरा किया। उन्होंने अपना मेकअप भी सटल रखा। वह ब्राइडल लुक में खूबसूरत लग रही हैं। वहीं, संदीप आइवरी कलर की शेरवानी में जच रहे थे।