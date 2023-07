Watch: रिमझिम बारिश में 'अनुपमा' का प्यार चढ़ा परवान, अपने 'अनुज' के साथ हुईं रोमांटिक, वीडियो वायरल

Rupali Ganguly Video अनुपमा से मशहूर हुईं एक्ट्रेस रुपाली गांगुली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने पति अश्विन के वर्मा के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही हैं। इंटरनेट पर रुपाली का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। यहां देखिए रुपाली और उनके पति का वीडियो।

Anupama Rupali Ganguly romantic video with husband Ashwin K Verma. Photo-Instagram

HighLights बारिश में पति अश्विन के साथ रोमांटिक हुईं रुपाली गांगुली रुपाली गांगुली ने पति अश्विन के साथ शेयर किया प्यार भरा वीडियो रुपाली का वीडियो देख फैंस हुए गदगद

Edited By: Rinki Tiwari