TRP List: 'अनुपमा' को लगा तगड़ा झटका, इस टीवी शो ने लगाई लम्बी छलांग, जानें- बाकी सीरियल्स का हाल

TV Shows TRP List टीवी शोज के मेकर्स को जिस चीज का हर हफ्ते इंतजार होता है उसकी लिस्ट आ गई है। 25वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में अनुपमा को बड़ा धक्का लगा है और एक शो ने ऑडियंस को ज्यादा इंप्रेस कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि टॉप 5 में किन सीरियल्स ने अपनी जगह बनाई है।

Top 5 TV Shows On TRP List this week. Photo- Instagram

HighLights टीआरपी लिस्ट में अनुपमा को लगा धक्का! 'ये है चाहतें' की रेटिंग में आई उछाल टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में शामिल हुए ये स्टार्स

नई दिल्ली, जेएनएन। TV Shows TRP List: टेलीविजन इंडस्ट्री में डेली सोप के मेकर्स के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट टीआरपी लिस्ट में खुद को टॉप पर रखना होता है। मेकर्स टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस हफ्ते की लिस्ट सामने आ गई है। 25वें हफ्ते में कई सीरियल्स की गद्दी हिली है। कुछ को पॉजिशन तो अच्छी मिली, लेकिन रेटिंग में भारी गिरावट आई है। आइए आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कौन से शोज टॉप 5 में शामिल हैं। टीआरपी लिस्ट में किस नंबर पर है अनुपमा? स्टार प्लस शो 'अनुपमा' (Anupamaa) हमेशा की तरफ नंबर 1 पर है, लेकिन कमी सिर्फ रेटिंग की है। इस बार शो को बहुत कम रेटिंग मिली है। रुपाली गांगुली स्टारर डेली सोप को 2.9 रेटिंग मिली है। इसकी वजह शायद शो में चल रहे लेटेस्ट ट्रैक की है, जिसे काफी समय से खींचा जा रहा है। फिलहाल, माया के जाने के बाद उम्मीद है कि फिर से अनुपमा और अनुज की केमिस्ट्री टीआरपी की रेटिंग में इजाफा करेगी। आयशा सिंह-नील भट्ट के शो को मिली इतनी रेटिंग नील भट्ट और आयशा सिंह स्टारर शो 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) इस हफ्ते नंबर 2 पर है। आयशा और विराट का एक साथ होने वाला ट्रैक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। शो को 2.3 रेटिंग मिली है। शो में एक बड़ा लीप भी आने वाला है। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का तीसरा नंबर बरकरार लॉन्गेस्ट टीवी शोज में से एक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) टीआरपी लिस्ट में नंबर 3 पर काबिज है। इस हफ्ते इसे 2.2 रेटिंग मिली है। तीसरे जनरेशन पर बेस्ड शो में अक्षरा (प्रणाली राठौड़) का अपने बेटे से दूर होने का ट्रैक दिखाया जा रहा है, क्योंकि वह अपने एक्स हसबैंस अभिमन्यु से केस हार जाती है। ये है चाहतें की रेटिंग में आई उछाल सरगुन कौर लूथरा स्टारर शो 'ये है चाहतें' (Yeh Hai Chahatein) की रेटिंग में इस बार काफी उछाल आया है। इसकी वजह प्रविष्ठ मिश्रा बताए जा रहे हैं, जिनकी कुछ समय पहले ही शो में एंट्री हुई है। शो चौथे नंबर पर है और इसे 2 रेटिंग मिली है। इन शोज में दिखी कड़ी टक्कर स्टार प्लस शो 'इमली' (Imlie) और 'फालतू' (Faltu) के बीच कड़ा मुकाबला है। इस हफ्ते दोनों को सेम रेटिंग मिली है। दोनों को 1.8 रेटिंग मिली है, इसलिए वे पांचवें नंबर पर हैं।

Edited By: Rinki Tiwari