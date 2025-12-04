दूसरी बार मां बनने वाली हैं नागिन फेम एक्ट्रेस Aashka Goradia, एनिवर्सरी पर फैंस को दी गुड न्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर आशका गोरडिया ने शादी की 8वीं सालगिरह पर फैंस के साथ एक खुशखबरी शेयर की। अपने पति ब्रेंट गोबल के साथ आशका अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कब होगा दूसरा बेबी? सोशल मीडिया पर आशना ने लिखा- एक और बीच बेबी आ रहा है। उन्होंने बीच थीम वाली एक एनिमेटेड वीडियो शेयर की जिसमें चीड़ियों की आवाज और पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा है। पोस्ट के अनुसार दूसरे बच्चे का जन्म मार्च 2026 में होगा।