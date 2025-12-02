1 साल के हुए 'कुंडली भाग्य' एक्ट्रेस Shraddha Arya के ट्विन्स, फैंस बोले- भगवान ने कॉपी-पेस्ट किया है
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' में प्रीता बनकर घर-घर में मशहूर हुईं श्रद्धा आर्या ने हाल ही में अपने ट्विन्स का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया। तीन दिन पहले श्रद्धा ने 29 नवम्बर 2024 की वजह तस्वीर शेयर की थी, जब उन्होंने अपने बच्चों को गोद में उठाया था।
एक साथ तक बच्चों को मीडिया लाइमलाइट से दूर रखने एक बाद हाल ही में श्रद्धा आर्या और उनके पति राहुल नागपाल ने अपने क्यूट बेटे और बेटी की पहली झलक शेयर कर दी है। इसी के साथ एक्ट्रेस ने उनके नाम के साथ-साथ बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए कई तस्वीरें भी शेयर की हैं।
बच्चों के साथ ट्विन करते दिखे राहुल और श्रद्धा
श्रद्धा आर्या ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई दो बेहद ही खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं। अपने ट्विन्स का फर्स्ट बर्थडे मनाते हुए श्रद्धा आर्या जहां पीच रंग की फ्रिल ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं, तो वहीं उनके पति राहुल नागपाल उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बच्चों के जन्मदिन पर पिंक सूट और व्हाइट शर्ट पहनी। इसके साथ ही श्रद्धा आर्या का बेटा ब्लू पैंट के साथ पिंक शर्ट में बेहद ही क्यूट लगा, तो वहीं बेटी ने मम्मी की तरह पिंक और ब्लू रंग की फ्लोरल फ्रॉक पहनी।
इन फोटोज को शेयर करते हुए श्रद्धा ने कैप्शन में लिखा, "सिया और शौर्या हमारे नन्हें बवंडर..आज एक साल के हो गए हैं"। ट्विन के पहले बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए कपल ने उनकी पार्टी का थीम रंग पीच ही चुना, जिन्हें उन्होंने बैलून्स और रेम्बो केक के साथ धूमधाम से मनाया।
फैंस बोले-बिल्कुल जीरॉक्स कॉपी है
श्रद्धा आर्या ने जैसे ही फैंस के साथ सोशल मीडिया पर बच्चों के पहले जन्मदिन की तस्वीरें शेयर की, फैंस ने कमेंट बॉक्स में प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, "सिया बिल्कुल आपकी तरह दिखती है बेबी डॉल जैसी श्रद्धा"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "लगता है भगवान ने सीधा कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी (CTRL+V) कर दिया है। शौर्या और सिया दोनों ही आपकी कॉपी है"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपने चेहरा दिखा दिया है, तो हमें इनकी बर्थडे पार्टी की और भी तस्वीरें चाहिए अब"।
