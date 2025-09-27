Kapil Sharma को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, बिश्ननोई गैंग से जुड़ा होने का किया था दावा

Kapil Sharma कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपी ने एक्टर-कॉमेडियन से कॉल पर गोल्डी बरार का नाम लेकर धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपये की मांग की थी और डिमांड पूरी ना होने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को धमकी देने और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में बंगाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिलीप चौधरी नामक आरोपित ने कथित तौर पर 22 और 23 सितंबर के बीच शर्मा के एक करीबी सहयोगी को फोन किया और रंगदारी मांगी थीं।

गोल्डी बरार का नाम लेकर दी थी धमकी अपराधी ने कपिल को धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कलाकार की हत्या कर दी जाएगी। धमकी के बाद तुरंत मुंबई पुलिस को सूचित किया गया। जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने काल ट्रेस की और चौधरी को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। उसे मुंबई लाया गया और अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे आगे की पूछताछ के लिए 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपित ने धमकी देते समय कुख्यात गैंग्सटर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का नाम लिया था, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया था।