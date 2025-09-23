45 साल में Rishi Kapoor की लाडली फिल्मों में आजमाएंगी किस्मत, Kapil Sharma की वजह मिला गोल्डन चांस?

ऋषि कपूर-नीतू सिंह और रणबीर के बाद अब कपूर खानदान की एक और बेटी रिद्धिमा साहनी कपूर फिल्मों की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। वह जल्द ही कपिल शर्मा की फिल्म में दिखाई देंगी। हाल ही में रिद्धिमा ने बताया कि उन्हें शायद उनकी पहली फिल्म कपिल शर्मा की वजह से मिली है।

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाई हुई है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, शशि कपूर, शमी कपूर, ऋषि कपूर और साथ ही रणबीर कपूर चार पीढ़ियों ने इंडस्ट्री पर राज किया है। कपूर खानदान की लड़कियों के फिल्मों में आने को लेकर राज कपूर हमेशा से खिलाफ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद करीना कपूर और करिश्मा दोनों ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और सफल एक्ट्रेस बनीं।

अब इन दोनों के बाद रणबीर कपूर की बड़ी बहन और ऋषि कपूर की लाडली बेटी रिद्धिमा साहनी कपूर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं और उन्होंने अपने फिल्मों में आने का श्रेय कॉमेडियन कपिल शर्मा को दिया है।

कपिल शर्मा की वजह से मिली है फिल्म? अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार रिद्धिमा ने फराह खान के कुकिंग शो में बताया कि उनके लिए यह कितना कठिन रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी समारा को घर पर अकेले छोड़कर शूटिंग की है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ रिद्धिमा स्क्रीन पर आएंगी। इस फिल्म के लिए कपिल ने ही रिद्धिमा का नाम सुझाया था।

Photo Credit- Instagram ये है रिद्धिमा कपूर की फिल्म का टाइटल फराह खान से बातचीत में रिद्धिमा ने आगे कहा, "फिल्म का वर्किंग टाइटल 'दादी की शादी है'। 45 दिनों के लिए मैंने समारा को घर पर अकेले छोड़ा था। पहली बार ऐसा तब हुआ था, जब पापा (ऋषि कपूर) बीमार हुए थे। उस वक्त भी समारा को छोड़कर काफी ट्रैवल किया था"।