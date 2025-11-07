Jatadhara Review: इंटरवल तक नहीं सुलझा पाएंगे ये गुत्थी, दिशाहीन फिल्म है सोनाक्षी की 'जटाधारा'

दीपेश पांडेय, मुंबई। इन दिनों दक्षिण भारतीय सिनेमा में भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी कहानियां खूब दिखाई जा रही हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि ऐसी सारी फिल्में अच्छी ही हो। फिल्म जटाधारा उसी का उदाहरण है। क्या है 'जटाधारा' की कहानी? फिल्म की कहानी शुरू शोभा (शिल्पा शिरोडकर) को दिखे एक सपने से होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके घर में बड़ा खजाना है, लेकिन उसे पाने के लिए धन पिशाचिनी (सोनाक्षी सिन्हा) को खुश करना पड़ेगा। उसके बाद कहानी घोस्ट हंटर (भूतों को खोजने वाला) शिवा पर आती हैं, जिसे स्वयं भूतों में विश्वास नहीं होता है।

बचपन में अपने दोस्त के साथ हुई एक घटना के कारण वह भूतों और आत्माओं की तलाश में शहर के सबसे डरावने स्थानों पर जाता है। ऐसे ही एक स्थान पर उसकी मुलाकात सितारा (दिव्या खोसला) से होती है, जो अलग-अलग स्थानों की प्राचीन मूर्तियों पर शोध कर रही होती है। दोनों के बीच प्यार पनपता है। इसी बीच शिवा को खजाने वाले स्थान और धन पिशाचिनी के बारे में पता चलता है, वह भी उस स्थान पर पहुंचता है। जहां उसे उस स्थान से अपने बचपन के जुड़ाव का पता चलता है। अब शिवा धन पिशाचिनी पर काबू कर पाता है या मृत्यु उस पर विजय प्राप्त करती है, फिल्म इसी बारे में है।

कमजोर है फिल्म का निर्देशन फिल्म की कहानी बिखरी हुई है। कहानी किस दिशा में जाएगी या उसका उद्देश्य क्या है, यह इंटरवल तक भी नहीं पता चलता है। इंटरवल के बाद थोड़े रोमांचक सीन दिखते हैं। निर्देशन और एडिटिंग दोनों ही बहुत कमजोर है। फिल्म देखते हुए मन में कई सवाल उठते हैं, जिनका जवाब और तर्क दर्शकों को अपने मन से ही निकालना पड़ता है। फिल्म में उनके कोई जवाब नहीं हैं।

अभिनय के मामले में सुधीर बाबू ने अपने हिस्से में आए काम को ईमानदारी से करने की कोशिश की है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा लगता है कि आखिर नायक वह चीजें कर ही क्यों रहा है? दांत किटकिटाती रह गईं सोनाक्षी सिन्हा 25 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर के हिस्से में कुछ अच्छे सीन आए हैं, जिनमें वह प्रभावित भी करती हैं। अपनी पहली तेलुगु फिल्म में धन पिशाचिनी की भूमिका सोनाक्षी के लिए कुछ अलग करने का मौका था। हालांकि, पूरी फिल्म में वह सिर्फ दांत किटकिटाती और चिल्लाती रह गई। कई बार तो यह भी मन में यह भी सवाल उठते हैं कि आखिर उन्होंने इस फिल्म को स्वीकार क्‍यों किया। फिल्म में धन पिशाचिनी को मनाने के लिए महाकाली की पूजा करना भी बेतुका सा लगता है।