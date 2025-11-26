Tom Cruise और Ana de Armas के अलग होने के 5 मुख्य कारण, एक्टर का कंट्रोलिंग नेचर ला रहा था रिश्ते में मुश्किलें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की ग्लैमरस जोड़ी टॉम क्रूज और एना डी अरमास 9 महीने की डेटिंग के बाद अलग हो गए। दोनों ने आपसी सहमति के बाद खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया। टॉम क्रूज की उम्र 63 साल की है जबकि एना डे अरमास की उम्र 37 साल है। इसी साल फरवरी में इनकी डेटिंग की खबर आई थी और जुलाई में दोनों को वरमोंट में हाथ में हाथ डाले सड़कों पर घूमते देखा गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीच में खबर ये भी आ रही थी कि दोनों शादी करने वाले हैं। हालांकि ये रिश्ता एक अप्रत्याशित मोड़ पर आकर खत्म हो गया। फैंस के लिए ये खबर काफी चौंकाने वाली थी। आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से इनका रिश्ता टूटा।

क्यों टूटा दोनों का रिश्ता? रडारऑनलाइन के अनुसार, टॉम क्रूज ने कथित तौर पर अपने दोस्तों को बताया था कि एना ने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल किया। जबकि एना की शिकायत थी कि टॉम का रवैया बहुत ही कंट्रोलिंग था जोकि उनको परेशान कर रहा था।