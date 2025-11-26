Tom Cruise और Ana de Armas के अलग होने के 5 मुख्य कारण, एक्टर का कंट्रोलिंग नेचर ला रहा था रिश्ते में मुश्किलें
हॉलीवुड जोड़ी टॉम क्रूज और एना डी अरमास 9 महीने की डेटिंग के बाद अलग हो गए। टॉम को लगा कि एना ने उनका इस्तेमाल किया, जबकि एना ने टॉम के अत्यधिक नियंत्रक रवैये की शिकायत की। एना रिश्ते में घुटन महसूस कर रही थीं और स्वतंत्रता चाहती थीं। इस वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की ग्लैमरस जोड़ी टॉम क्रूज और एना डी अरमास 9 महीने की डेटिंग के बाद अलग हो गए। दोनों ने आपसी सहमति के बाद खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया। टॉम क्रूज की उम्र 63 साल की है जबकि एना डे अरमास की उम्र 37 साल है। इसी साल फरवरी में इनकी डेटिंग की खबर आई थी और जुलाई में दोनों को वरमोंट में हाथ में हाथ डाले सड़कों पर घूमते देखा गया था।
बीच में खबर ये भी आ रही थी कि दोनों शादी करने वाले हैं। हालांकि ये रिश्ता एक अप्रत्याशित मोड़ पर आकर खत्म हो गया। फैंस के लिए ये खबर काफी चौंकाने वाली थी। आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से इनका रिश्ता टूटा।
क्यों टूटा दोनों का रिश्ता?
रडारऑनलाइन के अनुसार, टॉम क्रूज ने कथित तौर पर अपने दोस्तों को बताया था कि एना ने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल किया। जबकि एना की शिकायत थी कि टॉम का रवैया बहुत ही कंट्रोलिंग था जोकि उनको परेशान कर रहा था।
Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, just made their first public appearance together. pic.twitter.com/qE7Kn4wbw0— Oscar Race (@TheOscarRace) July 29, 2025
रिपोर्ट्स के अनुसार, एना इस रिश्ते में खुद को ट्रैप महसूस कर रही थीं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सूत्र ने जानकारी दी कि टॉम लगातार उन पर नजर रखते थे और बताते थे कि वो वर्कआउट से लेकर प्रोफेशनल डिसीजन में भी अपनी इमेज को कैसे बनाकर रखें। पहले तो एना को ये सब अच्छा लगा लेकिन बाद में उन्हें इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी। उन्होंने स्पेस मांगा और टॉम को ये बात बुरी लग गई। फिर बात बिगड़ती गई।
दोनों जिस स्पार्क के साथ एक साथ आए थे वह बाद में दबाव और उम्मीदों में बदल गया, जिसे एना अब और नहीं झेलना चाहती थी।
एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे टॉम
इस पूरे मामले से एक बात तो साफ थी कि टॉम क्रूज अभिनेत्री एना के जादू में पूरी तरह डूब गए थे। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, क्योंकि वो उनकी प्रतिभा, ऊर्जा और व्यक्तित्व से मोहित हो गए थे। शुरुआती कुछ महीनों में दोनों कई बार यूरोप घूमने गए, महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए गए और लगातार ध्यान ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया। लेकिन एना की लाइफ में टॉम एक ब्वॉयफ्रेंड से ज्यादा डायरेक्टर बनकर उभरने लगे। रोजमर्रा के फैसलों से लेकर वीकेंड प्लान्स तक, अभिनेत्री को ऐसा महसूस होता था कि हर कदम पर उनकी निगरानी हो रही है।
इस वजह से एक तरफ जहां टॉम क्रूज सॉलिड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा थे, एना डी अरमास बिना किसी जल्दबाजी और कंट्रोल के एक स्वतंत्र रिश्ते की उम्मीद कर रही थीं।
