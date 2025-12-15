कौन थे Rob Reiner? 'व्हेन हैरी मेट सैली' से मिली थी पहचान...हत्या का शक, पत्नी के साथ घर में मिला शव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'व्हेन हैरी मेट सैली' के डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी अपने लॉस एंजिल्स के बंगले में चाकू से गोदकर मारे हुए पाए गए। रविवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि लॉस एंजिल्स के ब्रेंटवुड में एक घर के अंदर दो लोग मृत पाए गए। कहा जा रहा है कि लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने इस बात की पुष्टि की है कि मरने वालों की उम्र लगभग 78 और 68 साल थी - ये उम्र रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की उम्र से मिलती है। इस घटना से जुड़ी और जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है।

रॉब रेनर कौन थे? रॉब रेनर एक एक्टर, डायरेक्टर और एक्टिविस्ट थे, जिन्हें आइकॉनिक रोमांटिक कॉमेडी 'व्हेन हैरी मेट सैली' को डायरेक्ट करने और 1970 के दशक के CBS सिटकॉम 'ऑल इन द फैमिली' में अपनी शुरुआती एक्टिंग सफलता के लिए जाना जाता है। मशहूर कॉमेडियन और राइटर कार्ल रेनर के बेटे, उन्होंने हॉलीवुड में एक लंबा करियर बनाया, और स्लीपलेस इन सिएटल (1993), बुलेट्स ओवर ब्रॉडवे (1994), EDtv (1999), एवरीवन’स हीरो (2006) और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट (2013) जैसी फिल्मों में काम किया या उनमें योगदान दिया।

यह भी पढ़ें- Peter Greene Dies: 'द मास्क' एक्टर पीटर ग्रीन का निधन, अपार्टमेंट में मिला शव पर्दे के पीछे से कमाई शोहरत हालांकि, कैमरे के पीछे ही रेनर ने सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 1984 में कल्ट क्लासिक मॉक्यूमेंट्री दिस इज स्पाइनल टैप से डायरेक्शन में डेब्यू किया। 1980 के दशक के आखिर तक, वह इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा डिमांड वाले डायरेक्टर्स में से एक बन गए और उन्होंने स्टैंड बाय मी, द प्रिंसेस ब्राइड और व्हेन हैरी मेट सैली जैसी हिट फिल्में दीं। उन्होंने 1990 के दशक में भी यह सिलसिला जारी रखा, पहले मिजरी और फिर कोर्टरूम ड्रामा ए फ्यू गुड मेन बनाई, जिसके लिए उन्हें एकेडमी अवॉर्ड नॉमिनेशन मिला।