हॉलीवुड में पसरा मातम...डायरेक्टर Rob Reiner और पत्नी की हुई हत्या, घर में मिले दोनों के शव!
Rob Reiner Found Dead In His House: मशहूर एक्टर और डायरेक्टर रॉबरेनर, अपनी पत्नी मिशेलसिंगर के साथ ब्रेंटवुड स्थित अपने घर में मृत पाए गए। वह 78 साल ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर रविवार दोपहर को कैलिफोर्निया के ब्रेंटवुड स्थित अपने घर में मृत पाए गए, जिसे अधिकारी साफ तौर पर डबल मर्डर बता रहे हैं।
दोनों के शरीर पर मिले चाकू के निशान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पीड़ितों के शरीर पर चाकू के घावों जैसे कट के निशान थे। लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने पुष्टि की कि उन्होंने 14 दिसंबर को दोपहर 3:38 बजे साउथ चैडबोर्न एवेन्यू में एक मेडिकल इमरजेंसी कॉल पर कार्रवाई की। पड़ोसियों ने पुष्टि की कि यह कपल उसी प्रॉपर्टी में रहता था। LAPD रॉबरी-होमिसाइड डिवीजन मामले की जांच कर रहा है।
रॉब रेनर के बारे में
रॉब रेनर, जिन्हें नॉर्मन लियर के क्लासिक सिटकॉम ऑल इन द फैमिली में माइकल मीटहेड स्टिविक के रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, बाद में दिस इज स्पाइनल टैप, स्टैंड बाय मी, द प्रिंसेस ब्राइड, व्हेन हैरी मेट सैली..., मिजरी और ए फ्यू गुड मेन जैसी फिल्मों के साथ एक मशहूर डायरेक्टर बन गए।
अधिकारियों के अनुसार, डायरेक्टर और एक्टर रॉब रेनर के घर में रविवार को दो शव मिले। LA फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हसबैंड और वाइफ जिनकी उम्र 78 और 68 साल थी, घर के अंदर मृत पाए गए। रविवार शाम को घर पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। दोपहर 3:30 बजे के आसपास चैडबोर्न एवेन्यू पर घर पर LA फायर डिपार्टमेंट के पैरामेडिक्स को बुलाया गया था।
यह अभी भी साफ नहीं है कि रेनर की मौत हुई है या नहीं, लेकिन पड़ोसियों के अनुसार, डायरेक्टर और उनकी पत्नी उस घर में रहते हैं, और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे उस घर के मालिक हैं। रॉबर्ट और मिशेल ने 1989 में शादी की थी।
