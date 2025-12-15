हॉलीवुड में पसरा मातम...डायरेक्टर Rob Reiner और पत्नी की हुई हत्या, घर में मिले दोनों के शव!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर रविवार दोपहर को कैलिफोर्निया के ब्रेंटवुड स्थित अपने घर में मृत पाए गए, जिसे अधिकारी साफ तौर पर डबल मर्डर बता रहे हैं। दोनों के शरीर पर मिले चाकू के निशान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पीड़ितों के शरीर पर चाकू के घावों जैसे कट के निशान थे। लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने पुष्टि की कि उन्होंने 14 दिसंबर को दोपहर 3:38 बजे साउथ चैडबोर्न एवेन्यू में एक मेडिकल इमरजेंसी कॉल पर कार्रवाई की। पड़ोसियों ने पुष्टि की कि यह कपल उसी प्रॉपर्टी में रहता था। LAPD रॉबरी-होमिसाइड डिवीजन मामले की जांच कर रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, डायरेक्टर और एक्टर रॉब रेनर के घर में रविवार को दो शव मिले। LA फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हसबैंड और वाइफ जिनकी उम्र 78 और 68 साल थी, घर के अंदर मृत पाए गए। रविवार शाम को घर पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। दोपहर 3:30 बजे के आसपास चैडबोर्न एवेन्यू पर घर पर LA फायर डिपार्टमेंट के पैरामेडिक्स को बुलाया गया था।