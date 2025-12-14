Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Peter Greene Dies: 'द मास्क' एक्टर पीटर ग्रीन का निधन, अपार्टमेंट में मिला शव

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    Peter Greene Dies: पीटर ग्रीन अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में मृत पाए गए। इस खबर की पुष्टि उनके मैनेजर ने की है। दिग्गज एक्टर ने 60 की उम्र में इस दुनिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    हॉलीवुड एक्टर पीटर ग्रीन का निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पीटर ग्रीन शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर में अपने लोअर ईस्ट साइड अपार्टमेंट में मृत पाए गए। वह 60 साल के थे। 'द मास्क' स्टार की मौत की पुष्टि उनके मैनेजर, ग्रेग एडवर्ड्स ने की। निधन की वजह का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शानदार परफॉर्मर थे पीटर

    एडवर्ड्स ने मीडिया को बताया कि 24 घंटे से ज्यादा समय तक उनके अपार्टमेंट में म्यूजिक बजने की आवाज आने के बाद अधिकारी ग्रीन के घर वेलनेस चेक के लिए गए थे। पल्प फिक्शन स्टार ने हफ्ते की शुरुआत में अपने मैनेजर से बात की थी। उनके मैनेजर ने आउटलेट को बताया कि पीटर से बेहतर विलेन का रोल कोई नहीं कर सकता था।

    यह भी पढ़ें- काशी में ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ का हिंदी पोस्टर जारी, धूम मचाने को तैयार है फ‍िल्‍म

    एडवर्ड्स ने आगे कहा, 'लेकिन उनका एक नरम दिल वाला पहलू भी था, जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा और उनका दिल सोने जैसा बड़ा था'। एडवर्ड्स ने यह भी बताया कि ग्रीन दुनिया के सबसे अच्छे कैरेक्टर एक्टर्स में से एक थे। वह एक अच्छे दोस्त थे जो अपनी शर्ट भी उतारकर दे देते। उन्हें लोग खूब प्यार करते थे, उनकी कमी हमेशा खलेगी।

    peter

    पीटर ग्रीन का करियर

    ग्रीन पहली बार 1990 में स्क्रीन पर दिखे, जब उन्होंने NBC क्राइम ड्रामा हार्डबॉल के एक एपिसोड में काम किया। उन्होंने दो साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और लॉ ऑफ ग्रेविटी में एडी फाल्को के साथ काम किया।

    peter (1)

    उन्हें हॉलीवुड में पहला ब्रेक फिल्म द मास्क (1994) में विलेन डोरियन टायरेल के रोल से मिला, जिसमें उन्होंने कैमरन डियाज और जिम कैरी के साथ काम किया था। उन्होंने 90 के दशक की शुरुआत में कई और हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें जॉन ट्रैवोल्टा-स्टारर पल्प फिक्शन (1994) और लॉज केरिगन की क्लीन, शेवन (1993) शामिल हैं। उनके कुछ और यादगार परफॉर्मेंस में किस एंड टेल (1997), क्वेंटिन टारनटिनो की द यूजुअल सस्पेक्ट्स (1995), ब्लू स्ट्रीक (1999), और ट्रेनिंग डे (2001) शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- Street Fighter Teaser: एक्शन से भरपूर 'स्ट्रीट फाइटर' का टीजर, हॉलीवुड में छाया विद्युत जामवाल का दमदार लुक