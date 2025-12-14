Peter Greene Dies: 'द मास्क' एक्टर पीटर ग्रीन का निधन, अपार्टमेंट में मिला शव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पीटर ग्रीन शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर में अपने लोअर ईस्ट साइड अपार्टमेंट में मृत पाए गए। वह 60 साल के थे। 'द मास्क' स्टार की मौत की पुष्टि उनके मैनेजर, ग्रेग एडवर्ड्स ने की। निधन की वजह का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शानदार परफॉर्मर थे पीटर एडवर्ड्स ने मीडिया को बताया कि 24 घंटे से ज्यादा समय तक उनके अपार्टमेंट में म्यूजिक बजने की आवाज आने के बाद अधिकारी ग्रीन के घर वेलनेस चेक के लिए गए थे। पल्प फिक्शन स्टार ने हफ्ते की शुरुआत में अपने मैनेजर से बात की थी। उनके मैनेजर ने आउटलेट को बताया कि पीटर से बेहतर विलेन का रोल कोई नहीं कर सकता था।

पीटर ग्रीन का करियर ग्रीन पहली बार 1990 में स्क्रीन पर दिखे, जब उन्होंने NBC क्राइम ड्रामा हार्डबॉल के एक एपिसोड में काम किया। उन्होंने दो साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और लॉ ऑफ ग्रेविटी में एडी फाल्को के साथ काम किया।