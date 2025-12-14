Cristiano Ronaldo की फास्ट एंड फ्यूरियस में एंट्री, विन डीजल ने दिया बड़ा हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विन डीजल ने हिंट दिया है कि फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में शामिल हो सकते हैं। एक्टर और प्रोड्यूसर ने कहा कि सीरीज की प्लान की गई आखिरी फिल्म में रोनाल्डो के लिए एक रोल लिखा गया है।

डीजल ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के साथ एक फोटो पोस्ट करके यह अपडेट शेयर किया। तस्वीर में दोनों थम्स-अप करते दिख रहे हैं। डीजल ने लिखा, 'सबने पूछा, क्या वह फास्ट माइथोलॉजी में होंगे... मुझे आपको बताना होगा कि वह असली हैं। हमने उनके लिए एक रोल लिखा है...'

11वीं फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म इस फ्रैंचाइजी का फिनाले होने की उम्मीद है। डीजल ने पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स शेयर की हैं, जिसमें इसकी रिलीज डेट और क्रिएटिव डायरेक्शन शामिल हैं। जून में फ्यूल फेस्ट में, डीजल ने कहा कि फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होने वाली है, यह तारीख उन्होंने कुछ खास शर्तें रखने के बाद यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ तय की थी।

उन्होंने कहा, 'कल ही मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ था। ... स्टूडियो ने मुझसे कहा, 'विन, क्या हम फास्ट एंड फ्यूरियस का फिनाले अप्रैल 2027 में कर सकते हैं?' मैंने कहा, 'तीन शर्तों पर, क्योंकि मैं अपने फैन बेस की बात सुन रहा हूं।' डीजल ने बताया कि फिल्म लॉस एंजिल्स वापस आएगी, कार कल्चर और स्ट्रीट रेसिंग पर फिर से फोकस करेगी और पिछली फिल्मों के एक अहम इमोशनल आर्क को फिर से दिखाएगी। डीजल ने कहा, 'तीसरी बात थी डोम और ब्रायन ओ'कॉनर को फिर से मिलाना। यही आपको फिनाले में मिलने वाला है।

पॉल वॉकर की विरासत

ब्रायन ओ'कॉनर का किरदार पॉल वॉकर ने निभाया था, जिनकी 30 नवंबर, 2013 को एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जब फास्ट एंड फ्यूरियस 7 अभी बन ही रही थी। यह किरदार फिल्म के आखिरी सीन में CGI, विज़ुअल इफेक्ट्स और वॉकर के भाइयों, कोडी और कैलेब वॉकर की मदद से दिखाया गया, जिन्होंने लगभग 350 शॉट्स पूरे करने में मदद की। आखिरी सीक्वेंस में डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन को अलग-अलग दिशाओं में जाने से पहले एक शांत पल बिताते हुए दिखाया गया। विज़ुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर जो लेटरि ने बाद में इस सीन को पूरा करने में बरती गई सावधानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'सच में कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। पॉल की याद में कहानी को पूरा करना बहुत जरूरी था - यह पक्का करना था कि जब आप इसे देखें, तो आप हमारे किए गए किसी भी काम के बारे में न सोचें। अगर आप फैन थे, तो आप पॉल की परफॉर्मेंस देख रहे थे और उन्हें अलविदा कह रहे थे'।