    Harry Potter And The Cursed Child में Tom Felton को देख भावुक हुए फैंस, तालियां बजाकर लोगों ने किया स्वागत

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    हैरी पॉटर फिल्मों के ड्रेको मालफॉय, टॉम फेल्टन ने न्यूयॉर्क शहर में ब्रॉडवे पर "हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड" नाटक में शानदार डेब्यू किया। उन्होंने मंच पर देखकर दर्शक भावुक हो गए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। इस दौरान टॉम की आंखों में भी आंसू नजर आए।   

    टॉम फेल्कन हुए भावुक (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। हैरी पॉटर फिल्मों में सिल्वर बालों वाले स्लीथेरिन ड्रेको मालफॉय की भूमिका निभाने वाले टॉम फेल्टन का जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। अभिनेता ने न्यूयॉर्क शहर के लिरिकथिएटर में ब्रॉडवे पर अपना शानदार डेब्यू किया। 38 वर्षीय अभिनेता अपने किरदार के एडल्ट वर्जन में नजर आए जिसे देखकर दर्शक इमोशनल हो गए।

     टॉम की आंखों में नजर आए आंसू

    फैंस को यूं देखकर टॉम भी भावुक नजर आए। यह अवसर 26 सप्ताह की उस अवधि की भी शुरुआत है जो 10 मई 2026 तक चलेगी। काफी समय से नाटक "हैरीपॉटर एंड द कर्स्डचाइल्ड" को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। मंगलवार शाम को जैसे ही टॉमफेल्टन अपने किरदार में मंच पर आए, दर्शक खुशी से झूम उठे।

     वायरल हो रहा वीडियो

    ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और इसी के साथ ही टॉम की आंखों में आंसू वाला रिएक्शनवीडियो तुरंत दर्शकों के दिल को छू गया। टॉम जैसी ही स्टेज पर आए दर्शकों ने खूब तेज ताली बजाकर उनका स्वगत किया।

     

    कौन-कौन से किरदार आएंगे नजर?

    नाटक 'हरी पॉटर एंड द कर्स्डचाइल्ड' के कलाकारों में जॉनस्केलीहैरीपॉटर, ट्रिशलिंडस्ट्रॉम गिन्नी पॉटर और एम्मेटस्मिथ उनके बेटे एल्बसपॉटर की भूमिका निभा रहे हैं। रेचलक्रिस्टोफर और डैनियल फ्रेडरिक हरमाइनग्रेंजर और रॉनवीस्ली की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि जेनेहैमंड उनकी बेटी रोज़ ग्रेंजर-वीस्ली की भूमिका निभा रही हैं। टॉमफेल्टन के साथ, एडनक्लोज़ उनके ऑनस्टेज बेटे स्कॉर्पियस मालफॉय और क्रिस्टन मार्टिन डेल्फीडिगरी की भूमिका निभा रहे हैं।

     

