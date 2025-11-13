Harry Potter And The Cursed Child में Tom Felton को देख भावुक हुए फैंस, तालियां बजाकर लोगों ने किया स्वागत

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। हैरी पॉटर फिल्मों में सिल्वर बालों वाले स्लीथेरिन ड्रेको मालफॉय की भूमिका निभाने वाले टॉम फेल्टन का जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। अभिनेता ने न्यूयॉर्क शहर के लिरिकथिएटर में ब्रॉडवे पर अपना शानदार डेब्यू किया। 38 वर्षीय अभिनेता अपने किरदार के एडल्ट वर्जन में नजर आए जिसे देखकर दर्शक इमोशनल हो गए।

टॉम की आंखों में नजर आए आंसू फैंस को यूं देखकर टॉम भी भावुक नजर आए। यह अवसर 26 सप्ताह की उस अवधि की भी शुरुआत है जो 10 मई 2026 तक चलेगी। काफी समय से नाटक "हैरीपॉटर एंड द कर्स्डचाइल्ड" को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। मंगलवार शाम को जैसे ही टॉमफेल्टन अपने किरदार में मंच पर आए, दर्शक खुशी से झूम उठे।