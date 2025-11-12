उम्र में बड़ा अंतर होने के बावजूद कम नहीं इन हॉलीवुड सेलेब्स के बीच का प्यार, कुछ में है 54 साल का गैप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्यार कोई उम्र और सीमा नहीं देखते ये बात सत्य है और कथित तौर पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में साफ झलकती है। यहां पर कई ऐसे कपल हैं जिन्होंने लंबा ऐज गैप होने के बावजूद एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया।

इनकी उम्र के इतने बड़े अंतर ने प्यार को कम नहीं होने दिया और ये समय की कसौटी पर खरा उतरा। रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से लेकर लंबे समय तक रोमांस करने में कई हॉलीवुड सेलेब्स का नाम आता है। इनमें से कई जाने-माने सितारे अपने से कम उम्र के पार्टनर्स के साथ रिश्ते में रहने की वजह से सुर्खियों में रहे।