John Wick की Mustang से लेकर Batman की कार खरीदने का मौका, कई पॉपुलर फिल्मी कारों की होने जा रही नीलामी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। आपने अक्सर फिल्मों में शानदार कारों को इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। साथ ही यह भी सोचा होगा कि काश ऐसी या फिर ये कार मेरे पास भी होती। फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली इन गाड़ियों को अपना बनाना का सुनहरा मौका आ गया है। दरअसल, Bonhams जल्द ही एक ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 50 ओरिजिनल फिल्म और टेलीविजन कारों की नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही 19 और फिल्मी मेमोरैबिलिया भी नीलामी में शामिल किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस नीलामी में कौन-कौन सी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी? और आप इन कारों को किस तरह के खरीद सकते हैं?

इन फिल्मों में इस्तेमाल हुई कार होंगी नीलाम नीलामी में शामिल होने वाली गाड़ियां वह है, जिनका इस्तेमाल कई पॉपुलर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। इसमें Fast & Furious, Jurassic Park, Back to the Future, Ghostbusters, Batman, और James Bond जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हुई कारें शामिल है।