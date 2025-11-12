John Wick की Mustang से लेकर Batman की कार खरीदने का मौका, कई पॉपुलर फिल्मी कारों की होने जा रही नीलामी
फिल्मी प्रेमियों के लिए खुशखबरी! Bonhams एक ऑनलाइन नीलामी आयोजित कर रहा है, जिसमें 50 से अधिक ओरिजिनल फिल्म और टेलीविजन कारों को नीलाम किया जाएगा। इस नीलामी में 'Fast & Furious', 'Jurassic Park' और 'John Wick' जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हुई गाड़ियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कई लोकप्रिय फिल्मों के रिक्रिएशन्स भी उपलब्ध होंगे। यह फिल्मी गाड़ियों को अपना बनाने का शानदार मौका है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आपने अक्सर फिल्मों में शानदार कारों को इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। साथ ही यह भी सोचा होगा कि काश ऐसी या फिर ये कार मेरे पास भी होती। फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली इन गाड़ियों को अपना बनाना का सुनहरा मौका आ गया है। दरअसल, Bonhams जल्द ही एक ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 50 ओरिजिनल फिल्म और टेलीविजन कारों की नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही 19 और फिल्मी मेमोरैबिलिया भी नीलामी में शामिल किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस नीलामी में कौन-कौन सी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी? और आप इन कारों को किस तरह के खरीद सकते हैं?
इन फिल्मों में इस्तेमाल हुई कार होंगी नीलाम
नीलामी में शामिल होने वाली गाड़ियां वह है, जिनका इस्तेमाल कई पॉपुलर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। इसमें Fast & Furious, Jurassic Park, Back to the Future, Ghostbusters, Batman, और James Bond जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हुई कारें शामिल है।
फिल्मी कारों का कलेक्शन की नीलामी
- Fast & Furious फिल्म की कारें: 2001 की Mitsubishi Lancer Evo VII, जिसे Paul Walker का कैरेक्टरBrian O'Connor नेफिल्म में चलाता है। इसके साथ-साथ Fast & Furious 7 से 1970 की Dodge Charger 'Off-Road' और 1967 की Camaro Off-Road भी नीलामी में शामिल होंगी।
- John Wick की कार: इस नीलामी में फिल्म John Wick में इस्तेमाल की गई 1969 की Ford Mustang Mach 1 को भी शामिल किया जाएगा। यह Mustang वही कार है, जिसे John Wick (Keanu Reeves) फिल्म में चलाते हैं। यह फिल्म के लिए बनी पांच कारों में से चौथी कार है। इसके साथ ही The Dukes of Hazzard फिल्म में इस्तेंमाल हुई 1968 Dodge Charger 'General Lee' को भी नीलामी में शामिल किया जाएगा।
- Jurassic Park की गाड़ी: इस नीलामी में Jurassic Park: The Lost World फिल्म में इस्तेमाल हुई Cagiva 600 Canyon मोटरसाइकिल और Men in Black की 1987 Ford LTD Crown Victoria को भी नीलामी में बिकने के लिए शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, Back to the Future II की Gene Winfield Police Cruiser की भी नीलामी की जाएगी।
पॉपुलर फिल्मी कारों के रिक्रिएशन
इस नीलामी में कई पॉपुलर फिल्मों के रिक्रिएशन्स को भी शामिल किया जाएगा। इसमें James Bond की BMW Z3 और BMW 750i, The A-Team की GMC Vandura, और Herbie नामक Volkswagen Beetle शामिल हैं। इसके साथ ही Batman के स्टाइल में Batmobile भी नीलामी की जाएगी। फ्रांसीसी सिनेमा के शौकियों के लिए भी कुछ खास कारें हैं, जैसे कि 1999 Peugeot 406 V6 जो Taxi 2 फिल्म से संबंधित है।
