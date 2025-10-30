Language
    लौटने वाला है पुराना Spider-Man? Tobey Maguire के कमबैक पर स्क्रीनराइटर के पोस्ट से मची खलबली

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    टोबी मैगुइरे (Tobey Maguire) अपनी 'स्पाइडर-मैन' भूमिका के लिए जाने जाते हैं। 2000 के दशक में उन्होंने स्पाइडर मैन बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब फिर से उनके स्पाइडर मैन बनकर बड़े पर्दे पर वापसी की खबरें चल रही हैं। जानिए इस बारे में। 

    Hero Image

    स्पाइडर मैन बनकर टोबी मैगुइरे की वापसी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टोबी मैगुइरे (Tobey Maguire) ने यूं तो कई हॉलीवुड मूवीज में काम किया है, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी स्पाइडर मैन (Spider Man Movie) मूवी से मिली। उन्होंने साल 2002, 2007, 2004 और 2021 में स्पाईडर मैन बनकर बड़े पर्दे पर आग लगाई है।

    टोबी मैगुइरे के बाद स्पाइडर मैन बनकर एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड जैसे सितारे आए, लेकिन 2000 के दशक के बच्चों के लिए आज भी टोबी ही उनके स्पाइडरमैन हैं। अब ऐसी चर्चा है कि वह फिर से इस किरदार में नजर आने वाले हैं।

    टोबी मैगुइरे का स्पाइडर मैन यूनिवर्स में वापसी?

    टोबी के स्पाइडरमैन के रूप में कमबैक की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और इसका हिंट दिया है हॉलीवुड स्क्रीनराइटर मैटसन टॉमलिन ने। स्क्रीनराइटर के एक ट्वीट से टोबी के स्पाइडर-मैन मल्टीवर्स में वापसी का हिंट मिला है।

    Spider Man

    Photo Credit - X

    स्क्रीनराइटर का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल

    द बैटमैन पार्ट 2 को-राइट करने वाले मैटसन टॉमलिन ने एक्स हैंडल पर लिखा है, "ईमानदारी से कहूं तो, अभी इस मामले में मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी एक स्पाइडर-मैन 4 लिखने में होगी, जिसमें टोबी का स्पाइडर-मैन एक पति और एक पिता होने की जिम्मेदारियां निभा रहा हो।"

     

    मैटसन के इस पोस्ट के बाद अब सोशल मीडिया पर पीटर यानी टोबी की वापसी की एक्साइटमेंट बढ़ गई। एक यूजर ने कहा, "यह एक बहुत ही नया और दिलचस्प आइडिया है! इसे लिखो और पिच करो।" एक ने लिखा, "हमें इसकी जरूरत है।" एक ने कहा, "अगर चौथे चैप्टर के कैंसिल होने के बाद ऐसा होता है तो यह एक सपना होगा... वह सबसे असली स्पाइडर-मैन था।"

