लौटने वाला है पुराना Spider-Man? Tobey Maguire के कमबैक पर स्क्रीनराइटर के पोस्ट से मची खलबली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टोबी मैगुइरे (Tobey Maguire) ने यूं तो कई हॉलीवुड मूवीज में काम किया है, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी स्पाइडर मैन (Spider Man Movie) मूवी से मिली। उन्होंने साल 2002, 2007, 2004 और 2021 में स्पाईडर मैन बनकर बड़े पर्दे पर आग लगाई है।

टोबी मैगुइरे के बाद स्पाइडर मैन बनकर एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड जैसे सितारे आए, लेकिन 2000 के दशक के बच्चों के लिए आज भी टोबी ही उनके स्पाइडरमैन हैं। अब ऐसी चर्चा है कि वह फिर से इस किरदार में नजर आने वाले हैं।