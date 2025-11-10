दुनिया का सबसे मनहूस गाना जिसने ली 100 लोगों की जान, 'किलर सॉन्ग' का सच जान कांप जाएगी आपकी रूह!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अगर दुख है...तो गाने सुन लेते हैं। अगर खुश हैं...तो भी गाने सुन लेते हैं....लगभग हर इमोशन को गानों के जरिए बयां किया जाता है। कई बार गाने हमारे लिए थैरेपी का काम करते हैं। चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या फिर कोई और भाषा हो, संगीत एक ऐसा माध्यम है जो सीधा लोगों को दिलों से जोड़ता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक गाना ऐसा भी बना जिसे मनहूस कहा गया, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? जी हां, आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कई लोगों की जान ली।

गाने को सुन 100 से ज्यादा लोगों ने दी जान

दरअसल साल 1933 में ये गाना आया था। हंगरी के मशहूर रेजसो सेरेस नाम के एक संगीतकार ने 'ग्लूमी संडे' (Gloomy Sunday) नाम का एक गाना लिखा था। हालांकि यह गाना साल 1935 में आया था। इस गाने के लिखे जाने के पीछे भी एक अलग कहानी है। दरअसल रेजो सेरेस ने यह गाना तब लिखा था जब उनकी प्रेमिका से उनका ब्रेकअप हो गया था और उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई थी और इसके बोल बेहद ही दुखी करने वाले थे।

गाने को जिसने भी सुना वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। गाने के लिरिक्स दिल को चीर देने वाले थे। बताया जाता है कि इस गाने के रिलीज के कुछ दिन बाद ही लोगों ने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी थीं। इसलिए इस गाने को 'हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग' का नाम दिया गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद करीब 100 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। साल 1935 में एक मोची ने गाना सुनने के बाद आत्महत्या कर ली थी और उसके सुसाइड नोट में ग्लूमी संडे के लिरिक्स लिखे मिले थे। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया।

क्यों इतना मनहूस था ये गाना?

इस गाने को सुनने के बाद जब इतनी जानें गईं तो इस गाने के पीछे छिपे लिरिक्स की जांच पड़ताल की गई कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या है, जो लोग आत्यहत्याएं कर रहे हैं। जांच के बाद सामने आया कि ये गाना हंगेरियन भाषा में था और उसे उस दौर में रिलीज किया गया था जब हंगरी आर्थिक तंगी और सामाजिक दिक्कतों से जूझ रहा था। लोग पहले से ही डिप्रेशन और तनाव का शिकार थे और इसी बीच ग्लूमी संडे नाम का ये गाना आया, जिसने लोगों की जिंदगी में और दुख भर दिया। गाने में जिंदगी की निराशा, युद्ध, गरीबी और अकेलेपन को दर्शाया और सुनाया गया। गाने को सुनने के बाद लोग खुद को इससे जोड़ते थे और फिर खुद को खत्म कर लेते थे।