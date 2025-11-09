भारत माता को समर्पित है Mahendra Kapoor का ये गाना, 44 साल बाद भी देशभक्ति गीतों में सबसे अव्वल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायकों की फेहरिस्त में सिंगर महेंद्र कपूर (Mahendra Kapoor) का नाम भी शामिल होता है। मीठी आवाज वाले महेंद्र ने बतौर गायक एक से बढ़कर एक गीत को गाया। लेकिन देशभक्ति गीतों में महेंद्र कपूर की आवाज और भी मधुर लगती थी। आज उनके ऐसे ही बेस्ट देशभक्ति गाने (Mahendra Kapoor Songs) के बारे में जिक्र किया जाएगा, जो 44 साल बाद भी श्रोताओं के रगों में देशभक्ति का जुनून भर रहा है।

इस सॉन्ग हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज सुपरस्टार फिल्माया गया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है। महेंद्र कपूर का कल्ट देशभक्ति गीत बतौर गायक महेंद्र कपूर का करियर काफी शानदार चला। उन्होंने हर किस्म के गीतों को अपनी आवाज दी। लेकिन देशभक्ति गीतों के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तभी तो आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जश्न सिंगर के गानों के बिना अधूरा रहता है।

महेंद्र के जिस कल्ट देशभक्ति सॉन्ग के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसे 1981 में आई फिल्म क्रांति के लिए उन्होंने गाया था। इस गीत के बोल थे- अब के बरस तुझे धरती... (Ab Ke Baras Tujhe Dharti)। इस सॉन्ग को अभिनेता मनोज कुमार पर फिल्माया गया था, जो इस गीत के जरिए भारत माता का गुणगान करते नजर आते थे।

महेंद्र कपूर के इस गाने को सुनने के बाद आप भी भारत माता की जय बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग 4 दशक के बाद भी ये गीत खूब सुना जाता है। यही कारण है यो क्रांति का अब के बरस सॉन्ग महेंद्र के सबसे शानदार गीतों में शुमार है।