Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं नफरत और फूट डालने...' Sydney Sweeney ने अमेरिकन ईगल जींस की कॉन्ट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    Sydney Sweeney: एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी ने अमेरिकन ईगल जींस एड से संबंधित कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में अब खुलकर बात की है। यह पहली बार है जब उन्होंने इस बा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सिडनी स्वीनी ने अमेरिकन ईगल जींस एड के बारे में की खुलकर बात

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी स्वीनी ने आखिरकार अमेरिकन ईगल जींस के ऐड के बारे में खुलकर बात की, जिसमें वह जुलाई 2025 में दिखी थीं। इस ऐड ने यूफोरिया एक्टर को इस तरह से लाइमलाइट में ला दिया था, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल उनके द्वारा कही गई टैगलाइन - 'सिडनी स्वीनी के पास बहुत अच्छी जींस है' को कई लोगों ने 'जीन्स' पर एक ड्रामा समझा और टैगलाइन को रेसिस्ट कहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्ट्रेस हुईं नफरत का शिकार

    इससे एक्टर नफरत के निशाने पर आ गईं। इंटरनेट यूजर्स के एक अलग ग्रुप ने तो यह तक कह दिया कि जींस का ऐड मर्दों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उन्होंने यह भी नोटिस किया कि यह ब्रुक शील्ड्स के 1980 के विवादित डेनिम कैंपेन से इंस्पायर्ड था।

    यह भी पढ़ें- Avengers का टूटा रिकॉर्ड! Shraddha Kapoor की नई फिल्म ने कमाई से उड़ाया गर्दा, एक दिन में कलेक्शन 930 करोड़

    रिएक्शन से हैरान थीं सिडनी

    जुलाई से कई दावे किए गए और रिपोर्टें पब्लिश हुईं। हालांकि, उन्होंने हाल ही में पीपल से बात करते हुए इस विषय पर एक इमोशनल रिएक्शन शेयर किया। सिडनी स्वीनी ने कहा, 'मैं सच में रिएक्शन से हैरान थी। उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐड कैंपेन को इतना बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाएगा और उसे इतनी नफरत मिलेगी। एनीवन बट यू एक्टर ने कहा, 'मैं सच में रिएक्शन से हैरान थी'।

    उन्होंने कहा, 'मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे जींस और ब्रांड पसंद है। मैं उन विचारों का समर्थन नहीं करती जिन्हें कुछ लोगों ने कैंपेन से जोड़ने के लिए चुना। कई लोगों ने मुझे ऐसे मकसद और लेबल दिए हैं जो सच नहीं हैं'।

    सिडनी स्वीनी दयालुता से लीड करती हैं

    सिडनी स्वीनी ने पब्लिकेशन को बताया कि वह 'दयालुता से लीड करती हैं। जो कोई भी मुझे जानता है, वह जानता है कि मैं हमेशा लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करती हूं। मैं नफरत और लोगों को बांटने के खिलाफ हूं। पहले मेरा स्टैंड नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेस का जवाब न देने का रहा है, लेकिन हाल ही में मुझे एहसास हुआ है कि इस मुद्दे पर मेरी चुप्पी ने सिर्फ दूरी को बढ़ाया है, उसे खत्म नहीं किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह नया साल हमें बांटने वाली चीजों के बजाय उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा जो हमें जोड़ती हैं'।

    सिडनी स्वीनी ने कहा, 'मैं सिर्फ जींस पहनती हूं, यह पहली बार नहीं है जब सिडनी ने इस विषय पर बात की है। नवंबर 2025 में GQ के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मैंने एक जींस का ऐड किया था। मेरा मतलब है, रिएक्शन पक्का सरप्राइज था, लेकिन मुझे जींस बहुत पसंद है। मैं सिर्फ जींस पहनती हूं। मैं अपनी जिंदगी में हर दिन जींस और टी-शर्ट में ही रहती हूं'।

    अमेरिकन ईगल ने अपना रुख साफ किया

    अगस्त 2025 में, अमेरिकन ईगल ने सोशल मीडिया पर सफाई दी और इस गड़बड़ी पर जवाब देते हुए, ब्रांड ने लिखा, 'सिडनी स्वीनी के पास शानदार जींस है' हमेशा से जींस के बारे में थी। उसकी जींस, उसकी कहानी। हम इस बात का जश्न मनाते रहेंगे कि हर कोई अपनी AE जींस को कॉन्फिडेंस के साथ, अपने तरीके से कैसे पहनता है। शानदार जींस हर किसी पर अच्छी लगती है'।

    हालांकि विवाद के बावजूद, ब्रांड को डेनिम पीस बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। असल में, सिडनी स्वीनी ने कैंपेन में जो पीस पहने थे, वे जल्द ही ट्रेंड का हिस्सा बन गए और लोग उन्हें रिटेल स्टोर से खरीदने के लिए दौड़ पड़े।

    यह भी पढ़ें- Avatar 3 First Review: सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रही है अवतार 3, जनता ने किया रिव्यू