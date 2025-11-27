Superman OTT Release Date in India: खत्म हुआ इंताजार! इस दिन ओटीटी पर रिलीज हो रही सुपरहीरो मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय फैंस के दिल में सुपरहीरोज के लिए एक खास जगह है। ऐसे में अगर आप डीसी यूनिवर्स के हार्ककोर फैन हैं तो आप सुपरमैन रीबूट फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। पुराने सुपरमैन सुपरहीरो से लेकर 2025 की फिल्म में नए सुपरहीरो तक, हम सभी उन्हें शहर बचाते हुए देखकर बड़े हुए हैं। इस डीसी फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के चार महीने बाद,अब कुछ हफ्तों में ओटीटी पर आने की तैयारी में है।

ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्म इस 'सुपरमैन' रीबूट फिल्म में हम अभिनेता डेविड कोरेंसवेट को इस प्यारे सुपरहीरो की भूमिका निभाते हुए देखेंगे। आइए जानते हैं भारत में इसकी रिलीज की तारीख और समय। साल की मचअवेटेड फिल्मों में से एक डीसीयू फिल्म 'सुपरमैन' की रीबूट फिल्म थी। यह फिल्म पहले सिनेमाघरों में 11 जुलाई, 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह ओटीटी इंडिया पर अपनी शुरुआत के लिए तैयार है। भारत में 'सुपरमैन' की ओटीटी रिलीज की तारीख 11 दिसंबर, 2025 तय की गई है। डीसीयू (डीसी यूनिवर्स) के प्रशंसक इस फिल्म को जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हैं।