Superman OTT Release Date in India: खत्म हुआ इंताजार! इस दिन ओटीटी पर रिलीज हो रही सुपरहीरो मूवी
सुपरमैन रीबूट (Superman OTT Release) फिल्म, जिसमें डेविड कोरेंसवेट सुपरमैन की भूमिका में हैं, 11 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी आ चुकी है। यह फिल्म क्लार्क केंट के क्रिप्टोनियन विरासत और मानवीय परवरिश के बीच संतुलन बनाने और एक वैश्विक युद्ध के परिणामों से निपटने की कहानी है। जानिए आप इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय फैंस के दिल में सुपरहीरोज के लिए एक खास जगह है। ऐसे में अगर आप डीसी यूनिवर्स के हार्ककोर फैन हैं तो आप सुपरमैन रीबूट फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। पुराने सुपरमैन सुपरहीरो से लेकर 2025 की फिल्म में नए सुपरहीरो तक, हम सभी उन्हें शहर बचाते हुए देखकर बड़े हुए हैं। इस डीसी फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के चार महीने बाद,अब कुछ हफ्तों में ओटीटी पर आने की तैयारी में है।
ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्म
इस 'सुपरमैन' रीबूट फिल्म में हम अभिनेता डेविड कोरेंसवेट को इस प्यारे सुपरहीरो की भूमिका निभाते हुए देखेंगे। आइए जानते हैं भारत में इसकी रिलीज की तारीख और समय। साल की मचअवेटेड फिल्मों में से एक डीसीयू फिल्म 'सुपरमैन' की रीबूट फिल्म थी। यह फिल्म पहले सिनेमाघरों में 11 जुलाई, 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह ओटीटी इंडिया पर अपनी शुरुआत के लिए तैयार है। भारत में 'सुपरमैन' की ओटीटी रिलीज की तारीख 11 दिसंबर, 2025 तय की गई है। डीसीयू (डीसी यूनिवर्स) के प्रशंसक इस फिल्म को जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
क्या है सुपरमैन की कहानी?
'सुपरमैन' की कहानी क्लार्क केंट के ईद-गिर्द घूमती है जो एक बड़े ग्लोबल युद्ध में दखल देने के बाद अनचाहे नतीजों से निपटता है। सुपरमैन को अपनी विदेशी क्रिप्टोनियन विरासत और रिपोर्टर क्लार्क केंट के रूप में अपनी मानवीय परवरिश के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। सत्य, न्याय और मानवीय मार्ग के प्रतीक के रूप में, वह जल्द ही खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जो इन्हें पुराने जमाने का मानती है। 'डेली प्लैनेट' की रिपोर्टर के रोल में लोइस लेन उन लोगों में से है, जो क्लार्क पर सबसे पहले शक करती है। लेकिन फिर वह उसका साथी बन जाता है।
फिल्म की कास्ट की बात करें तो मूवी में एडी गाथेगी (मिस्टर टेरिफिक), एंथनी कैरिगन (मेटामोर्फो), नाथन फ़िलियन (गाय गार्डनर/ग्रीन लैंटर्न), और इसाबेला मर्सेड (हॉकगर्ल) नजर आएंगे। चूंकि फिल्म अंग्रेजी के साथ हिंदी डब वर्जन में भी उपलब्ध है इसलिए दर्शक इसका घर बैठे आसानी से अनुभव कर सकते हैं।
