Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब और कहां रिलीज होगा Stranger Things Season 5 का दूसरा पार्ट, नोट कर लें रिलीज डेट और टाइम

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    'स्ट्रेंजर थिंग्स' (Stranger Things) के पांचवें सीजन का पहला भाग नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। प्रशंसक अपने पसंदीदा किरदारों की वापसी का जश्न मना रहे हैं। सीजन 5 का दूसरा भाग भारत में कब रिलीज होगा इसकी जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 कब आएगा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) के फैंस के लिए अच्छी खबर है! इंतजार खत्म हो गया है। मचअवेटेड सीजन 5 रिलीज हो चुका है और जैसी उम्मीद थी इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। पहले भाग की रिलीज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, प्रशंसक अपने पसंदीदा किरदारों की वापसी और विल बायर्स के मुख्य भूमिका में आने का जश्न मना रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब रिलीज होगा पार्ट 2?

    अभी इसके 4 एपिसोड रिलीज हुए है और सीजन के रोमांचक अंत के साथ, प्रशंसक अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि दूसरा भाग कब आएगा और अगले एपिसोड क्या होंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है हम आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए हैं।

    स्काई फाई यूनिवर्स वाली स्ट्रेजर थिंग्स 5 सीजन 5 के साथ लौट चुकी है। वॉल्यूम 1 भारत में 28 नवंबर को सुबह 6.30 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। अब दूसरा इंस्टालमेंट वॉल्यूम 2 दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर 26 तारीख को 6.30 बजे ही रिलीज होगा।

    यह भी पढ़ें- Tom Cruise Oscar: टॉम क्रूज को पहली बार मिला ऑस्कर, 54 साल का इंतजार हुआ खत्म

    एपिसोड 5: Shock Jock
    एपिसोड 6: Escape From Camazotz
    एपिसोड 7: The Bridge

    इसके बाद, फाइनल एपिसोड 8 आएगा, जिसका टाइटल "द राइटसाइड अप" है जोकि 1 जनवरी, 2026 को भारत में रिलीज होगा। बड़े फिनाले से पहले केवल तीन ड्रॉप्स बचे हैं। फैंस इस एक्शन पैक्ड हॉलीडे सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

    कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर

    मुख्य कलाकारों में विनोना राइडर, डेविड हार्बर, फिन वोल्फहार्ड, मिल्ली बॉबी ब्राउन, गेटन माटाराज़ो, कालेब मैकलॉघलिन, नोआ श्नैप, सैडी सिंक, नतालिया डायर, चार्ली हीटन, जो कीरी, माया हॉक, प्रिया फर्ग्यूसन, ब्रेट जेलमैन, कारा बुओनो और जेमी कैंपबेल बोवर शामिल हैं।

     यह भी पढ़ें- Tom Cruise और Ana de Armas के अलग होने के 5 मुख्य कारण, एक्टर का कंट्रोलिंग नेचर ला रहा था रिश्ते में मुश्किलें

     

     

     

     