कब और कहां रिलीज होगा Stranger Things Season 5 का दूसरा पार्ट, नोट कर लें रिलीज डेट और टाइम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) के फैंस के लिए अच्छी खबर है! इंतजार खत्म हो गया है। मचअवेटेड सीजन 5 रिलीज हो चुका है और जैसी उम्मीद थी इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। पहले भाग की रिलीज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, प्रशंसक अपने पसंदीदा किरदारों की वापसी और विल बायर्स के मुख्य भूमिका में आने का जश्न मना रहे हैं।

कब रिलीज होगा पार्ट 2? अभी इसके 4 एपिसोड रिलीज हुए है और सीजन के रोमांचक अंत के साथ, प्रशंसक अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि दूसरा भाग कब आएगा और अगले एपिसोड क्या होंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है हम आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए हैं।

स्काई फाई यूनिवर्स वाली स्ट्रेजर थिंग्स 5 सीजन 5 के साथ लौट चुकी है। वॉल्यूम 1 भारत में 28 नवंबर को सुबह 6.30 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। अब दूसरा इंस्टालमेंट वॉल्यूम 2 दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर 26 तारीख को 6.30 बजे ही रिलीज होगा।