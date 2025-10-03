कौन हैं Steve Jobs की सबसे छोटी बेटी? खूबसूरती में हीरोइनों को करती हैं फेल, हुनरबाजी में हैं अव्वल
एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) की सबसे छोटी बेटी पिता की तरह बिजनेस की दुनिया में तो नहीं आईं लेकिन उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान हासिल की है। हाल ही में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। चलिए आपको बताते हैं कि ईव जॉब्स कौन हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल (Apple) कंपनी के सह-संस्थापक और दिवंगत सीईओ स्टीव जॉब्स के चार बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिता की तरह बिजनेस की दुनिया में नाम कमाने की बजाय अलग-अलग प्रोफेशन में अपनी किस्मत आजमाई। उनकी सबसे छोटी बेटी ने भी कुछ ऐसा ही किया।
स्टीव जॉब्स की सबसे छोटी बेटी ईव जॉब्स (Eve Jobs) हैं। उनकी उम्र 27 साल है और आज वह मॉडलिंग की दुनिया का जाना-माना नाम बन चुकी हैं। हाल ही में ईव जॉब्स मिलान फैशन शो का हिस्सा बनीं और यहां उन्होंने अपने सिंपल प्लस स्टाइलिश लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया।
स्टीव जॉब्स की बेटी की फोटोज हुईं वायरल
ईव जॉब्स ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं जिसे देखने के बाद आप अपनी पलक झपका नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने लुक को बहुत सिंपल रखा। उन्होंने ब्लैक कलर की हाइनेक के साथ ग्रे वाइड लेग पैंट पहना था। खुले बाल, न्यूड मेकअप और मिनिमल एक्सेसरी के साथ ईव जॉब्स ने अपने लुक को पूरा किया।
Photo Credit - X
मॉडल की ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं और लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। स्टनिंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल जैसे कमेंट्स से लोग ईव की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कई लोगों को तो उनके बाल ही भा गए हैं। वह खूबसूरती और स्टाइल के मामले में हीरोइनों पर भी भारी पड़ती हैं।
Photo Credit - X
कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्टीव जॉब्स की बेटी ईव?
9 जुलाई 1998 को कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में जन्मीं ईव, स्टीव और लॉरेन पॉवेल जॉब्स की सबसे छोटी बेटी हैं। फ्लोरिडा में अपर एशलेॉन अकादमी में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2021 में साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में डिग्री हासिल की।
Photo Credit - X
मॉडलिंग के अलावा इस चीज में भी हैं एक्सपर्ट
ईव ने अपनी जिंदगी में सिर्फ पिता की विरासत पर निर्भर न रहते हुए, मॉडलिंग और घुड़सवारी की दुनिया में खुद को साबित किया है। हॉर्स स्पोर्ट के अनुसार, 2019 तक वह 25 साल से कम उम्र की राइडरों में दुनिया में पांचवें स्थान पर थीं। ईव ने 2020 में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और यहां छा गईं। वह मेट गाला में भी अपना जादू बिखेर चुकी हैं। 27 साल की ईव ने इसी साल ब्रिटिश ओलंपियन हैरी चार्ल्स से शादी की थी।
