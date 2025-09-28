Selena Gomez Wedding: मिस से मिसेज बनीं 33 साल की सेलेना गोमेज, Benny Blanco संग शादी की फोटोज कीं शेयर

Selena Gomez-Benny Blanco Wedding हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको से शादी कर ली है। उन्होंने अपनी शादी की पुष्टि करते हुए खूबसूरत वेडिंग फोटोज शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज (Selena Gomez Wedding) अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको (Benny Blanco) से शादी कर ली है। सेलेना पिछले कुछ वक्त से अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में थीं। सगाई के बाद से ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैचलरेट पार्टी एन्जॉय की और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद हाल ही में उनका वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेट किया गया।

सेलेना गोमेज ने अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको से कल यानी 27 सितंबर 2025 को क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी रचाई है। उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि वह सितंबर महीने में बेनी के साथ शादी करेंगी और अब वह रियल लाइफ में बेनी ब्लैंको की मिसेस बन गई हैं।

सेलेना ने इस अंदाज में रचाई शादी सेलेना गोमेज ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर यह गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है। ये तस्वीरें और वीडियोज सेलेना की ब्राइडल एंट्री, बेनी से शादी-लिपलॉक और खूबसूरत फोटोशूट व मस्ती से भरी हुई हैं। वेडिंग एल्बम में सेलेना और बेनी एक-दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं। सेलेना गोमेज ने हार्ट इमोजी के साथ शादी की तारीख कैप्शन में शेयर की है।