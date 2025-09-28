Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Selena Gomez Wedding: मिस से मिसेज बनीं 33 साल की सेलेना गोमेज, Benny Blanco संग शादी की फोटोज कीं शेयर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:49 AM (IST)

    Selena Gomez-Benny Blanco Wedding हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको से शादी कर ली है। उन्होंने अपनी शादी की पुष्टि करते हुए खूबसूरत वेडिंग फोटोज शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है। जानिए इस बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेनी ब्लैंको के साथ शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज (Selena Gomez Wedding) अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको (Benny Blanco) से शादी कर ली है। सेलेना पिछले कुछ वक्त से अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में थीं। सगाई के बाद से ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैचलरेट पार्टी एन्जॉय की और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद हाल ही में उनका वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेट किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेलेना गोमेज ने अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको से कल यानी 27 सितंबर 2025 को क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी रचाई है। उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि वह सितंबर महीने में बेनी के साथ शादी करेंगी और अब वह रियल लाइफ में बेनी ब्लैंको की मिसेस बन गई हैं।

    सेलेना ने इस अंदाज में रचाई शादी

    सेलेना गोमेज ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर यह गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है। ये तस्वीरें और वीडियोज सेलेना की ब्राइडल एंट्री, बेनी से शादी-लिपलॉक और खूबसूरत फोटोशूट व मस्ती से भरी हुई हैं। वेडिंग एल्बम में सेलेना और बेनी एक-दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं। सेलेना गोमेज ने हार्ट इमोजी के साथ शादी की तारीख कैप्शन में शेयर की है। 

    Photo Credit - Instagram

    Photo Credit - Instagram

    सिंपल लुक में सेलेना का जादू

    बात करें सेलेना और बेनी के वेडिंग लुक की तो दोनों ही अपने-अपने आउटफिट में कमाल के लग रहे हैं। दुल्हन ने बैकलेस व्हाइट लॉन्ग गाउन पहना था जिसे उन्होंने मिनिमल डायमंड इयररिंग्स से स्टाइल किया था। छोटे खुले बाल और उनकी प्यारी से मुस्कान ने उनकी खूबसूरती में चार-चांद लगा दिया था। वहीं, बेनी ब्लैक टक्सीडो में हैंडसम लग रहे थे। 

    यह भी पढ़ें- 'मुझे माफ कर देना...', फूट-फूटकर रोईं Selena Gomez, राष्ट्रपति Donald Trump के फैसले से नाखुश, मिली धमकी!

    Photo Credit - Instagram

    Photo Credit - Instagram

    सेलेना गोमेज ने जैसे ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की, वैसे ही न्यूली हसबैंड बेनी ने अपनी लेडी लव पर प्यार जताते हुए कमेंट बॉक्स में लिखा, "रियल लाइफ में मेरी पत्नी।" सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज से लेकर फैंस तक सेलेना और बेनी को शादी के लिए बधाइयां दे रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- Selena Gomez ने मंगेतर संग शेयर किए शादी के प्लान्स, सगाई में पहनाई थी इतने मिलियन डॉलर की रिंग?