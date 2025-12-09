Spider Noir OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी Nicolas Cage की स्पाइडर नोयर, सीरीज में क्या होगा अलग?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नया साल स्पाइडर-मैन के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडर-मैन के तौर पर कमबैक के साथ, निकोलस केज भी सीरीज स्पाइडर नोयर में लाइव एक्शन डेब्यू करने वाले हैं। केज को स्पाइडर नोयर का अपना लाइव-एक्शन वर्शन देने की रिक्वेस्ट ने सबका ध्यान खींचा। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी स्पाइडर नोयर?
क्या है स्पाइडर नोयर की कहानी?
आने वाली लाइव-एक्शन स्पाइडर-नोयर में निकोलस को एक बूढ़े लेकिन मजबूत पीटर पार्कर के रूप में दिखाया गया है। वह 1930 के दशक के न्यूयॉर्क में सेट एक हार्डबोइल्ड जासूस है, जो सिर्फ जाले से नहीं बल्कि बंदूकों और मुक्कों से करप्शन से लड़ने के मिशन पर है। उसे एक डार्क ट्रेंच कोट में, नोयर स्टाइल पहने हुए दिखाया गया है, ट्रेलर में गोब्लिन द्वारा किए गए बड़े क्राइम के खिलाफ हीरो के एक डार्क, बदले से भरे रूप का इशारा मिलता है। कहानी अतीत, नुकसान और नैतिक समझौतों पर भी फोकस करती है क्योंकि वह एक करप्ट, उदास शहर में घूमता है, जिसमें स्पाइडर-मैन लेजेंड का एक उम्मीद जगाने वाला, स्टाइलिश और मैच्योर रीइन्वेंशन है।
ओरेन उजील द्वारा बनाई गई इस फिल्म में निकोलस केज, एंड्रयू लुईस काल्डवेल, ब्रेंडन ग्लीसन और कई अन्य कलाकार हैं। स्पाइडर-मैन नोयर 1930 के दशक के उदास न्यूयॉर्क में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर शहर की एकमात्र उम्मीद के तौर पर आता है। क्योंकि सीरीज अभी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए अभी तक कोई IMDB रेटिंग नहीं है। प्राइम वीडियो ने स्पाइडर-नॉयर का सिर्फ पोस्टर रिलीज किया है।
कब और कहां रिलीज होगी सीरीज
निकोलस केज ने 2018 की 'इनटू द स्पाइडर-वर्स' में स्पाइडर-मैन नोयर का पहला थिएटर वर्जन दिखाया था। पीटर पार्कर का उनका दूसरा वर्जन फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक था, क्योंकि उन्हें सभी डिप्रेसिंग चीजों से प्यार था, पुराने जमाने के कैचफ्रेज पसंद थे और हार्डकोर हिंसा की मोटी परत में लिपटा बच्चों जैसा हैरानी था। यह शो क्लासिक मॉबस्टर फिल्मों की याद दिलाता है, इसलिए यह मुश्किल है कि स्पाइडी का यह वर्जन उसके एनिमेटेड वर्जन जितना मजेदार होगा।
New promo of Spider-Noir shooting webs 🕸️— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 6, 2025
The series releases on Prime Video in 2026 pic.twitter.com/LaUwzXsf6P
यह सीरीज 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी, हालांकि एक ही पोस्टर सामने आया है लेकिन डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। स्पाइडर-नोयर आठ एपिसोड लंबा होगा, और 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स में MGM+ और दुनिया के बाकी हिस्सों में प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। बता दें सीरीज में नया वेब-स्लिंगर पीटर पार्कर नहीं होगा। इसके बजाय, केज बेन रेली का रोल कर रहे हैं, जो कॉमिक्स में शायद पार्कर का सबसे मशहूर क्लोन है।
