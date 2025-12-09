Spider Noir OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी Nicolas Cage की स्पाइडर नोयर, सीरीज में क्या होगा अलग?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नया साल स्पाइडर-मैन के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडर-मैन के तौर पर कमबैक के साथ, निकोलस केज भी सीरीज स्पाइडर नोयर में लाइव एक्शन डेब्यू करने वाले हैं। केज को स्पाइडर नोयर का अपना लाइव-एक्शन वर्शन देने की रिक्वेस्ट ने सबका ध्यान खींचा। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी स्पाइडर नोयर?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है स्पाइडर नोयर की कहानी? आने वाली लाइव-एक्शन स्पाइडर-नोयर में निकोलस को एक बूढ़े लेकिन मजबूत पीटर पार्कर के रूप में दिखाया गया है। वह 1930 के दशक के न्यूयॉर्क में सेट एक हार्डबोइल्ड जासूस है, जो सिर्फ जाले से नहीं बल्कि बंदूकों और मुक्कों से करप्शन से लड़ने के मिशन पर है। उसे एक डार्क ट्रेंच कोट में, नोयर स्टाइल पहने हुए दिखाया गया है, ट्रेलर में गोब्लिन द्वारा किए गए बड़े क्राइम के खिलाफ हीरो के एक डार्क, बदले से भरे रूप का इशारा मिलता है। कहानी अतीत, नुकसान और नैतिक समझौतों पर भी फोकस करती है क्योंकि वह एक करप्ट, उदास शहर में घूमता है, जिसमें स्पाइडर-मैन लेजेंड का एक उम्मीद जगाने वाला, स्टाइलिश और मैच्योर रीइन्वेंशन है।