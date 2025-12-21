Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Spider-Man Brand New Day: थिएटर्स में धमाल मचाने को तैयार टॉम हॉलैंड, शूटिंग खत्म, कब रिलीज होगी साई-फाई एडवेंचर?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    Spider Man Brand New Day: टॉम हॉलैंड की सुपरहीरो फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और इस मौके पर डायरेक्टर ने अपने टीम मेंबर, एक्टर्स, क्रू और अपनी फैमिली ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे की शूटिंग हुई खत्म

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रेटन ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर यह खबर अनाउंस की और फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान अपनी कड़ी मेहनत के लिए कास्ट और क्रू को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस फिल्म को अपने अब तक के सबसे फायदेमंद प्रोजेक्ट्स में से एक बताया और कहा कि यह सफर उनके लिए कितना मायने रखता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डायरेक्टर ने जताया आभार

    क्रेटन ने लिखा, 'मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं जो मेरे साथ उस सबसे बड़ी, सबसे फायदेमंद फिल्म में साथ रहे जिसका मैं कभी हिस्सा रहा हूं। मेरे बच्चों के लिए, जिन्होंने मुझे अपना फोन नीचे रखने और अपने दिमाग से बाहर निकलकर लिविंग रूम में सोफे के कुशन से किला बनाने के लिए मजबूर किया। हमारी शानदार कास्ट के लिए, जिन्होंने इन प्यारे किरदारों में इतनी जान डाल दी और हमें हर दिन इमोशनल किया। हमारी अविश्वसनीय क्रू के लिए, जिन्होंने बेजोड़ क्रिएटिविटी और कारीगरी के साथ अथक प्रयास किया, जिन्होंने मुझे इतना हंसाया कि मेरे पेट में दर्द होता रहा। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं और दुनिया को बड़े पर्दे पर आपका शानदार काम देखने का इंतजार नहीं कर सकता।

    spiderman

    यह भी पढ़ें- Avengers Doomsday Teaser: Avatar 3 के रिलीज से पहले लीक हुए एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर, इंटरनेट पर मची सनसनी

    हॉलैंड की लीडरशिप को सराहा

    डायरेक्टर ने फिल्म में अपने काम के लिए टॉम हॉलैंड की भी खूब तारीफ की। उन्होंने हॉलैंड की लीडरशिप, कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'और बेशक टॉम हॉलैंड के लिए स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर आपकी दयालु, उदार लीडरशिप के लिए, आपकी अथक काम करने की नैतिकता, आपके निडर परफॉर्मेंस और आपकी दोस्ती के लिए। स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे की शूटिंग खत्म हुई'।

    spiderman (1)

    इस दिन रिलीज होगी फिल्म

    हॉलैंड के अलावा फिल्म में मार्क रफालो भी हैं, जो ब्रूस बैनर, उर्फ हल्क के रूप में वापसी कर रहे हैं। माइकल मैंडो स्कॉर्पियन के रूप में वापस आए हैं, जबकि जॉन बर्न्थल पनिशर के रूप में फिल्म में शामिल हुए हैं। सैडी सिंक भी कास्ट का हिस्सा हैं, लेकिन उनके रोल के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। जेंडाया और जैकब बैटलन MJ और नेड के रूप में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

    यह भी पढ़ें- Avatar 3 Worldwide Collection: 'अवतार 3' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, दूसरे ही दिन वसूल लिया आधा बजट