7 बेडरूम, 13 बाथरूम और प्राइवेट पूल...166 करोड़ के आलीशान महल में रहती है ये हॉलीवुड एक्ट्रेस!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. सपनों का घर किसे पसंद नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि उसका घर स्वर्ग से भी सुंदर हो और ऐसे कई स्टार्स हैं, जिनका घर वाकई में किसी महल से कम नहीं है। अब आप हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस सोफिया वेरगारा को ही ले लीजिए। 'मॉर्डन फैमिली' स्टार का घर ऐसा है कि इसे देखने के बाद हर किसी के मुंह से सिर्फ तारीफ ही निकलेगी। सोफिया का घर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या खास है हॉलीवुड एक्ट्रेस के इस आलीशान घर में...

166 करोड़ के आलीशान महल में रहती हैं सोफिया

हॉलीवुड एक्ट्रेस सोफिया वेरगारा का घर किसी आलीशान महल से कम नहीं है। एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सोफिया एक बिजनेसवुमन भी हैं। सोफिया का घर कैलिफोर्निया के बेवर्ली पार्क मेंशन में स्थित है। इस घर को सोफिया ने खुद नए तरीके से डिजाइन किया है। वोग के साथ एक खास बातचीत में सोफिया ने अपने घर का पूरा टूर कराया था, साथ ही उन्होंने घर के अंदर का नजारा भी दिखाया।

सोफिया ने इस घर को साल 2020 में खरीदा था। सोफिया ने बताया था कि ये घर पहले किसी पुराने और टूटे-फूटे महल के जैसा लगता था लेकिन फिर सोफिया को लगा उन्हें इस घर को री-डिजाइन करने की जरूरत है और फिर उन्होंने दोबारा से बनाया और इसे एक महल में तब्दील कर दिया। सोफिया का ये घर लगभग 17100 वर्ग फुट में फैला हुआ है।

घर में मौजूद हैं 7 बाथरूम और 13 बेडरूम

सोफिया ने अपने घर को खास बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सोफिया के घर में 7 बेडरूम बने हुए हैं। इसके अलावा इस आलीशान घर में करीब 13 से ज्यादा बाथरूम हैं। वहीं घर में एक पूल भी मौजूद है, तो वहीं इसके साथ घर के पीछे एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है। सोफिया ने अपने घर में कई पेड़-पौधे भी लगाए हुए हैं। वही घर में कई बैठने की जगहें भी मौजूद हैं, जहां बैठकर आप शांत हवा का आनंद ले सकते हैं। सोफिया के घर में डाइनिंग एरिया भी बहुत बड़ा है, जहां अच्छे खासे मेहमानों को होस्ट किया जा सकता है।

घर में मौजूद है टेनिस कोर्ट

सोफिया वेरगारा ने घर में टेनिस कोर्ट भी बनवा रखा है, जहां वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलती हैं। इसके अलावा सोफिया के घर में एक बड़ी स्पा भी मौजूद है। इस आलीशान घर में एक सफेद मार्वल से बनी बड़ी सी किचन मौजूद है, जहां फ्रेंच बर्तनों के लेकर आधुनिक चीजें मौजूद हैं और कीमत ही करीब 2 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा सोफिया ने अपने घर में एक वॉक-इन क्लोजेट बनवा रखा है, जहां उनके महंगे कपड़े-जूते और ज्वैलरी रखे हुए हैं।