शादी के बाद Selena Gomez का पहला क्रिसमस, पति की बाहों में खोकर सिंगर ने बिताई खूबसूरत शाम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सेलेना गोमेज अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रही हैं। जस्टिन बीबर से अलग होने के बाद उन्हें बेनी ब्लैंको के रूप में दोबारा प्यार मिला और अब वह उनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रही हैं।
सेलेना गोमेज ने बेनी ब्लैंको के साथ सितंबर महीने में शादी की थी। शादी भले ही प्राइवेट तरीके से होस्ट की गई थी, लेकिन कपल ने इस रोमांटिक मोमेंट से खास बना दिया था। अब पहली बार मैरिड कपल क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं।
पति संग रोमांटिक हुईं सेलेना गोमेज
क्रिसमस से पहले सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको ने एक साथ खूबसूरत शाम बिताई जिसकी झलकियां उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। सेलेना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ढेर सारी फोटोज की एक सीरीज शेयर की है। पहली तस्वीर में वह अपने पति के कंधे पर सिर रखकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं।
क्रिसमस मंथ में बेनी संग सेलेना ने की पार्टी
कुछ तस्वीरों में वह सोलो पोज दे रही हैं तो एक जगह वह 37 साल के बेनी के साथ पार्टी करती दिखीं। एक में वह अपने पति बेनी ब्लैंको के साथ फनी और किस करते हुए तस्वीरें क्लिक करा रही हैं। सेलेना की बेनी के साथ ये प्यारी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
कौन हैं सेलेना गोमेज के पति?
सेलेना गोमेज के पति बेनी ब्लैंको कंपोजर और एक्टर के साथ-साथ अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। वह साल 2013 में डेविड स्टारलाइट अवॉर्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
पर्सनल लाइफ से इतर सेलेना गोमेज एक्टिंग की दुनिया में भी काफी एक्टिव हैं। आखिरी बार उन्हें एमिलिया पेरेज (Emilia Perez) में देखा गया था।
