Peaky Blinders Release: ऑस्कर विनर Cillian Murphy की फिल्म की रिलीज डेट आउट, ओटीटी पर स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिलियन मर्फी-स्टारर पीकी ब्लाइंडर्स मूवी का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट शुक्रवार शाम को सामने आ गई। लंबे वक्त से फैंस इसकी रिलीज डेट के इंतजार में थे और अब मेकर्स ने ऑफिशियली पीकी ब्लाइंडर्स: द इम्मोर्टल मैन की रिलीज डेट का एलान कर दिया है।

कब रिलीज होगी यह फिल्म सिलियन मर्फी-स्टारर पीकी ब्लाइंडर्स नाम की यह मूवी 6 मार्च, 2026 को कुछ खास सिनेमाघरों में थिएटर में रिलीज होगी। इतना ही नहीं मेकर्स ने इस फिल्म की थिएट्रीकल रिलीज के बाद यह कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी इसका खुलासा भी कर दिया है।

मर्फी, रंडल और ग्राहम के साथ, कास्ट में नेड डेनेही, पैकी ली और इयान पेक जैसे दूसरे सीरीज के पुराने कलाकार भी इस फिल्म के कलाकारों की टोली में शामिल हैं। क्या है फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी में बर्मिंघम, 1940। WWII की उथल-पुथल के बीच, टॉमी शेल्बी को खुद से बनाए गए देश निकाला से वापस आना पड़ता है ताकि वह अब तक के अपने सबसे खतरनाक अंजाम का सामना कर सके। परिवार और देश का भविष्य दांव पर लगा होने के कारण, टॉमी को अपनी ही बुराइयों का सामना करना होगा और चुनना होगा कि वह अपनी विरासत का सामना करे या उसे जलाकर राख कर दे।