    Peaky Blinders Release: ऑस्कर विनर Cillian Murphy की फिल्म की रिलीज डेट आउट, ओटीटी पर स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:34 PM (IST)

    Peaky Blinders Release Date: ऑस्कर अवॉर्ड विनर सिलियन मर्फी की अपकमिंग फिल्म पीकी ब्लाइंडर्स है जिसकी रिलीज डेट मेकर्स ने रिवील कर दी है। इतना ही नहीं ...और पढ़ें

    सिलियन मर्फी की पीकी ब्लाइंडर्स कब होगी रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिलियन मर्फी-स्टारर पीकी ब्लाइंडर्स मूवी का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट शुक्रवार शाम को सामने आ गई। लंबे वक्त से फैंस इसकी रिलीज डेट के इंतजार में थे और अब मेकर्स ने ऑफिशियली पीकी ब्लाइंडर्स: द इम्मोर्टल मैन की रिलीज डेट का एलान कर दिया है।

    कब रिलीज होगी यह फिल्म

    सिलियन मर्फी-स्टारर पीकी ब्लाइंडर्स नाम की यह मूवी 6 मार्च, 2026 को कुछ खास सिनेमाघरों में थिएटर में रिलीज होगी। इतना ही नहीं मेकर्स ने इस फिल्म की थिएट्रीकल रिलीज के बाद यह कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी इसका खुलासा भी कर दिया है।

    थिएट्रीकल रिलीज के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

    थिएटर में रिलीज के बाद, डेडलाइन के मुताबिक यह फिल्म नेटफ्लिक् पर स्ट्रीम होगी। स्ट्रीम प्लेटफॉर्म 20 मार्च से इस मूवी को दुनिया भर में अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा। टॉम हार्पर के डायरेक्शन में बनी स्टीवन नाइट की लिखी इस फिल्म में ऑस्कर विनर सिलियन मर्फी टॉमी शेल्बी के आइकॉनिक रोल में वापसी कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 2013-2022 तक BAFTA-विनिंग ड्रामा सीरीज में निभाया था। इसमें रेबेका फर्ग्यूसन, टिम रोथ, सोफी रंडल, बैरी कीघन, स्टीफन ग्राहम और जे लाइकुर्गो भी हैं।

    मर्फी, रंडल और ग्राहम के साथ, कास्ट में नेड डेनेही, पैकी ली और इयान पेक जैसे दूसरे सीरीज के पुराने कलाकार भी इस फिल्म के कलाकारों की टोली में शामिल हैं।

    क्या है फिल्म की कहानी

    फिल्म की कहानी में बर्मिंघम, 1940। WWII की उथल-पुथल के बीच, टॉमी शेल्बी को खुद से बनाए गए देश निकाला से वापस आना पड़ता है ताकि वह अब तक के अपने सबसे खतरनाक अंजाम का सामना कर सके। परिवार और देश का भविष्य दांव पर लगा होने के कारण, टॉमी को अपनी ही बुराइयों का सामना करना होगा और चुनना होगा कि वह अपनी विरासत का सामना करे या उसे जलाकर राख कर दे।

    फिल्म को लेकर उत्साहित मर्फी ने पहले एक बयान में कहा था, 'यह फैंस के लिए है'। उनका शो पीकी ब्लाइंडर्स 2022 में छठे सीजन के साथ खत्म हुआ, इससे कुछ समय पहले ही आयरिशमैन क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर में दिखे, जिससे उन्हें एकेडमी अवॉर्ड मिला। शो में टॉमी शेल्बी के उनके किरदार ने उन्हें दुनिया भर में फैनडम दिलाने में मदद की। ऑफिशियली इसका टाइटल पीकी ब्लाइंडर्स: द इम्मोर्टल मैन है, यह फिल्म 6 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

