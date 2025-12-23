फटे कपड़े और बदहाल... सड़कों पर बेसुध हालत में मिला ये मशहूर एक्टर, भीख मांगता आया नजर!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लैमर की दुनिया, मतलब वो दुनिया जहां आज कोई राजा है तो कोई रंक। यहां शौहरत कब किसके कदम चूमने लगे, कुछ पता नहीं चलता, तो वहीं यहां कब कौन अर्श से फर्श पर आ जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता।
अबतक कई ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कभी ग्लैमर की दुनिया में चमचमाने वाले सितारे जल्द ही अंधेरे की आगोश में आ गए और आज हम आपको एक ऐसे ही स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पसंद तो खूब किया गया लेकिन अफसोस गुमनामी और किस्मत के सितम ने उसे दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। कौन है वो स्टार, चलिए आपको बताते हैं...
सड़कों पर भटकता दिखा हॉलीवुड का स्टार
हॉलीवुड के मशहूर चाइल्ड एक्टर टाइलर चेज (Tylor Chase) की हम बात कर रहे हैं। टाइलर चेज उन कलाकारों में से हैं, जिनके साथ लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में कई ऐसे शोज में चाइल्ड एक्टर्स वाले फिल्म्स और सीरीज आते थे, जिनमें नजर आए स्टार्स हमारे जीवन का हिस्सा बने और टेलर चेज भी उन्हीं कलाकारों में से एक रहे हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ है। इस वीडियो में क्लिप में नजर आ रहा है कि कैलिफोर्निया की सड़कों पर घूमते हुए टाइलर चेज नजर आ रहे हैं।
Tylor Chase. Another victim of Nickelodeon and their pedo showrunners like Dan Schneider... yet the public still cannot agree with the real reason behind child star mental illness and substance abuse. pic.twitter.com/KUA6tPAUps— SynCronus (@syncronus) December 21, 2025
टाइलर ने खुद बताई सच्चाई?
टाइलर चेज का ये वीडियो जिस शख्स ने बनाया है वो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में शख्स टाइलर से पूछता है कि, "क्या आप डिज्नी चैनल पर आए थे?" तो इसका सही जवाब देते हुए टाइलर ने कहा कि, "निकलोडियन।" जब शो का नाम टाइलर से पूछा गया, तो उन्होंने बताया, "नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड।"
Tylor Chase from Ned’s Declassified School Survival Guide deserved a better outcome than this 💔 https://t.co/x7Id5OK04n pic.twitter.com/GoBfpJHacW— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) December 22, 2025
वीडियो में टाइलर काफी परेशान और बदहाल स्थिति में नजर आ रहे हैं, जिससे उनके चाहने वालों को गहरा दुख पहुंचा है। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया कि, वीडियो वायरल होने के बाद टाइलर की मदद के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनके परिवार ने इसे बंद करा दिया। टेलर के परिवार का कहना है कि टेलर को पैसों से ज्यादा मेडिकल केयर और मानसिक सहयोग की जरूरत है ताकि उनकी स्थित ठीक हो सके।
टाइलर चेज ने निकलोडियन के 'नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' (Ned’s Declassified School Survival Guide) में मार्टिन क्वर्ली का किरदार निभाया था और इस शो से वो खूब पॉपुलर हुए थे। इसके अलावा वो कुछ और शोज और फिल्मों में भी दिखे।
