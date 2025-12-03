Miley Cyrus ने मैक्स मोरांडो के साथ कंफर्म की सगाई, चमचमाती हीरे की अंगूठी ने उड़ाए होश

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। माइली साइरस (Miley Cirus) ने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इस बार सिंगर अपनी सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। माइली लंबे समय से म्यूजिशियन मैक्स मोरांडो को डेट कर रही हैं। लॉस एंजिल्स में अवतार: फायर एंड ऐश के प्रीमियर में दोनों की शानदार उपस्थिति के बाद अटकलों को हवा मिल गई थी।

माइली ने की खबर की पुष्टि फैंस ने उनके बाएं हाथ में एक चमचमाती हीरे की अंगूठी देखी जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगीं कि माइली ने सगाई कर ली है।अब पॉपस्टार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। माइली पिछले चार साल से मैक्स को डेट कर रही थीं। पेज सिक्स और पीपल जैसे कई सोशल मीडिया पोर्टल ने सगाई की खबर की पुष्टि की है।